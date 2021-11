Keine Punkte in Berlin: Straubing Tigers unterliegen Eisbären

Die Straubing Tigers haben in der DEL (Deutsche Eishockey Liga) am Dienstagabend ihr Auswärtsspiel bei den Eisbären Berlin mit 4:5 verloren. Obwohl die Niederbayern das erste Drittel 3:1 gewonnen haben und im zweiten Abschnitt zwischenzeitlich 4:2 geführt hatten, konnten sie keinen Punkt in der Hauptstadt ergattern. Damit sind die Tigers nach 17 Spielen in der DEL Tabellenzwölfter.

Zwei Heimspiele

Am kommenden Wochenende spielen die Tigers vor der Länderspielpause noch zweimal zu Hause. Am Freitag (19.30 Uhr) kommen die Iserlohn Roosters ins Stadion am Pulverturm, am Sonntag (14 Uhr) dann die Kölner Haie.