Straubing Tigers wollen Aufwärtstrend gegen Nürnberg fortsetzen

Die Straubing Tigers wollen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Nach dem Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen Bietigheim stehen die Niederbayern derzeit auf dem neunten Tabellenplatz. Am Abend erwarten die Tigers die Nürnberg Ice Tigers.

Favoritenrolle klar verteilt

Die Straubing Tigers gelten gegen den derzeitigen Tabellenvorletzten als Favorit. Anders am kommenden Sonntag: Dann spielen die Straubinger beim momentanen Tabellenführer Adler Mannheim.

Für die Heimspiele haben die Straubing Tigers ab sofort ein neues Ticketsystem. So gilt ein gesamter Block im Stadion (Block H) als Familienblock. In dieser Kategorie sind Tickets für Kinder und Jugendliche deutlich vergünstigt. Außerdem bieten die Tigers wieder einen Kartenverkauf an der Stadionkasse an.

3G-Plus bei Stadionbesuch

Für Besucher gilt die sogenannte 3G-Plus-Regel. Das heißt, Fans müssen einen Impf- oder Genesenennachweis beziehungsweise einen negativen PCR-Test vorlegen. Außerdem müssen sich Stadionbesucher über die Luca-App registrieren.