HC Erlangen: Mit neuem Schwung und neuem Trainer in die Saison

Am 24. August startet der HC Erlangen mit einem Heimspiel gegen den TSV Hannover-Burgdorf in die neue Saison der Handball-Bundesliga. In den letzten sieben Spielzeiten war der HCE ununterbrochen im Handball-Oberhaus vertreten. Nun hoffen die Erlanger, vielleicht sogar etwas mehr zu erreichen als solides Mittelmaß. Das wurde bei der Team-Vorstellung am Samstag (22. Juli) auf dem Erlanger Hugenottenplatz deutlich.

Erfolg ist nicht planbar

Dass der HC Erlangen mittlerweile ein etablierter Vertreter in der ersten Liga ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Nach wie vor nehmen viele andere Clubs bedeutend mehr Geld in die Hand. Und trotzdem verändert das stets solide Abschneiden der vergangenen Jahre die Erwartungshaltung von außen und auch die eigenen Ansprüche.

"Man kann gewisse Dinge aber nicht erzwingen", sagt dazu HCE-Geschäftsführer René Selke. Es gehe viel mehr darum sich auf allen Ebenen Schritt für Schritt weiter zu entwickeln. Zur neuen Saison wurde der Kader mit vier Neuzugängen nur punktuell verändert und mit Hartmut Mayerhoffer wurde ein Trainer verpflichtet, der einiges an Bundesliga-Erfahrung mitbringt und somit kann der bisherige Chef-Coach Raúl Alonso seine Doppel-Funktion aufgeben und sich wieder voll auf seine Aufgabe als Sportdirektor konzentrieren.

Ein alter Bekannter als neuer Trainer

Hartmut Mayerhoffer mag zwar für den HC Erlangen ein Neuzugang auf der Trainerposition sein. Tatsächlich ist er dem HCE aber schon etliche Male über den Weg gelaufen. Zuletzt stand der 53-Jährige vier Jahre lang beim schwäbischen Traditionsverein Frisch Auf Göppingen unter Vertrag. Auch in Bietigheim war Mayerhoffer bereits als Erstliga-Trainer aktiv.

Er galt vor seiner Verpflichtung als Wunschkandidat von HCE-Sportdirektor Raúl Alonso und musste offenbar auch nicht lange überredet werden, um den Vertrag mit Erlangen zu unterschreiben: "Der HC Erlangen ist einen sehr glaubhaften Weg zur Professionalisierung gegangen. Der HCE hat einen sehr beeindruckenden Weg in die 1. Bundesliga gemacht, sich dort etabliert und hat ein gutes Umfeld mit einer tollen Halle und einer guten Stimmung der tollen Fans. Das alles sind gute Gründe, warum der HC Erlangen attraktiv ist", schwärmt Mayerhoffer von seinem neuen Club.

Große Versprechen zum sportlichen Abschneiden in der neuen Saison macht er mit Verweis auf die starke und ausgeglichene Liga allerdings nicht. Dennoch ist er von seiner neuen Mannschaft absolut überzeugt. Mayerhoffer spricht von einer homogenen Truppe, in die die Neuzugänge gut hineinpassen - auch menschlich gesehen.

Routinier Guardiola und zwei HBL-Neulinge kommen dazu

Unter den vier Neuzugängen befinden sich sowohl etablierte Bundesliga-Spieler als auch hoffnungsvolle Newcomer. Der Spanier Gedeón Guardiola ist mittlerweile seit 11 Jahren in der Bundesliga aktiv. Der 38-jährige Kreisläufer war zuletzt beim TBV Lemgo aktiv, zuvor spielte er acht Jahre lang für die Rhein-Neckar Löwen. In Erlangen soll der Routinier vor allem noch mehr Stabilität in für die Abwehr bringen.

Aus Hannover ist Veit Mävers nach Erlangen gekommen. Der erst 22-jährige Rückraumspieler wird mit dem HCE in seine bereits sechste HBL-Saison gehen. Der Schwede Jonathan Svensson soll Steffen Fäth auf der halblinken Rückraum-Position ersetzen, der nach der abgelaufenen Saison seine aktive Profi-Karriere beendet hat.

Svensson ist 25 Jahre alt und gilt als kompletter Handballer mit einem guten Wurf. Allerdings ist Erlangen Svenssons erste Auslandsstation. Wie schnell er sich an die Bundesliga gewöhnen wird, wird die Zeit zeigen. Auch der Däne Mads-Peter Lonborg spielt zum ersten Mal außerhalb seines Heimatlandes. Der 27-Jährige ist für den rechten Rückraum vorgesehen.