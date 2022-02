Sensation: HC Erlangen im Halbfinale um den Handball-Pokal

Was das Bundesliga-Team des HC Erlangen am Samstagabend geschafft hat, verdient die Plakette "historisch". Denn zum ersten Mal zieht die Mannschaft in die Final-Four-Runde um den deutschen Handball-Pokal ein. In der Liga läuft es nicht so richtig – aber im Viertelfinale beim Zweitligisten VfL Gummersbach setzte sich der HC Erlangen mit 27:29 durch und steht damit im Halbfinale.

200 Fans sahen "bärenstarke Aufholjagd" des HC Erlangen

Bester Werfer der Erlanger war Simon Jeppsson mit sieben Toren. Handball-Nationalspieler Christoph Steinert steuerte fünf Treffer zum Sieg der Franken bei. Die Mannschaft habe eine "bärenstarke Aufholjagd" geliefert, auch dank der Unterstützung der 200 mitgereisten Fans, schreibt der HC Erlangen auf seiner Internetseite. Nach einem zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand habe sich der HCE leidenschaftlich zurück ins Spiel gekämpft. In der Halbzeit stand es noch 16:12 für Gummersbach.

Jubel bei Erlangern groß: "Ein Traum wurde wahr"

Trainer Raúl Alonso war voll des Lobes für sein Team. "Ich bin stolz auf unsere Jungs und stolz auf unsere Fans, die wir heute belohnen konnten", sagte er nach dem Spiel. In der ersten Halbzeit habe es noch zu viele Fehler gegeben. Doch sei es gelungen, in der zweiten Hälfte mit einer ganz anderen Einstellung aufs Feld zu gehen. Nun genieße die Mannschaft "diesen historischen Moment", so Alonso.

"Wir sind alle überwältigt, welchen Charakter die Mannschaft gezeigt hat und wie sie ein fast verlorenes Spiel noch zurückgeholt hat. Wir können noch gar nicht glauben, dass unser HC Erlangen im Final Four in Hamburg vertreten sein wird. Ein Traum wurde wahr." Carsten Bissel, Aufsichtsratsvorsitzender HC Erlangen