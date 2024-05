Überraschung für GZSZ-Fan Kimmich: Nächster FCB-Star im EM-Team

Kompletter Kader wird am Donnerstag veröffentlicht - live bei BR24Sport

Den kompletten Kader wird Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag (13.00 Uhr live bei BR24Sport im Stream) in Berlin verkünden.

Füllkrug, der kurz vor der WM 2022 sein Debüt gegeben hatte, erzielte in bislang 15 Länderspielen elf Tore. Mit dem BVB zog er vergangene Woche in das Finale der Champions League ein, in dem am 1. Juni in Wembley Real Madrid wartet.

Alle aktuell Nominierten fürs DFB-Team bei der Fußball-EM 2024