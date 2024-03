Fanfest zur EM: Ed Sheeran kommt nach München

Am 14. Juni startet die Fußball-Europameisterschaft in München – mit der Partie der deutschen Mannschaft gegen Schottland. Gut 66.000 Zuschauer werden den EM-Auftakt in der Arena verfolgen, aus Sicherheitsgründen sind bei dem Turnier nicht mehr zugelassen. Ein größeres Publikum, vermutlich 80.000 bis 90.000 Menschen, werden bereits zwei Tage vorher und rund zehn Kilometer Luftlinie entfernt beim Konzert zum Fan-Fest in der Innenstadt dabei sein. Viel deutet darauf hin, dass die Tickets hierfür allesamt weggehen werden. Denn nun steht fest: Ed Sheeran wird auf der Theresienwiese auftreten – der Mann also, der im September 2022 gleich dreimal hintereinander das Münchner Olympiastadion füllte.

Auch dabei: Nelly Furtado und Mark Forster

Die Ticketplattform Eventim hat jetzt das Line-Up bekanntgegeben. Demnach werden am 12. Juni außer Sheeran die portugiesisch-kanadische Sängerin Nelly Furtado, der deutsche Sänger Mark Forster und die englische Sängerin Dylan beim Konzert in der bayerischen Landeshauptstadt dabei sein.

Dass der große Fußball- und Ipswich-Town-Anhänger Sheeran, der hierzulande auch schon Konzerte im DFB-Trikot absolvierte, das Eröffnungskonzert zur EM spielen wird, kommt nicht überraschend; schon in den vergangenen Wochen und Monaten war über ein Ed-Sheeran-Konzert auf der Theresienwiese spekuliert worden. Im vergangenen November hatte der Wirtschaftsausschuss des Stadtrats sein Einverständnis gegeben.

Turnierdirektor und Ex-Nationalspieler Philipp Lahm spricht nun davon, dass Fußball und Musik Menschen zusammenbringe. "Genau das stärkt unsere Zivilgesellschaft und unsere Demokratie. Darüber hatte ich mich mit dem Musik-Weltstar und Fußballfan Ed Sheeran bei einem Treffen unterhalten", wird Lahm in einer gemeinsam mit Turnierbotschafterin Célia Šašić veröffentlichten Mitteilung zitiert. Auch Lahm und Šašić werden am 12. Juni auf der Bühne stehen. Weitere Auftritte von Persönlichkeiten aus dem Fußball sind geplant.

Ticketpreis: 95 Euro ohne Gebühren

Wer sich das alles ansehen und anhören will, kann sich von nun an bis inklusive kommenden Dienstag registrieren. Der offizielle Vorverkauf für Registrierte startet in einer Woche (Donnerstag, 28. März, 10 Uhr). Ab 12 Uhr gibt es dann Restkarten im freien Verkauf. Kosten sollen die Karten je 95 Euro zuzüglich Gebühren.

Ob das den Vorstellungen des Stadtrats entspricht? Dieser hatte im vergangenen Herbst den Veranstalter aufgefordert, auch Tickets für kleinere Geldbeutel zu ermöglichen. Grundsätzlich gab es parteiübergreifend bereits seit längerem große Sympathien für das Großkonzert im Herzen Münchens. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Anne Hübner etwa hatte in der Süddeutschen Zeitung erklärt, München habe schon öfter gezeigt, dass man Großveranstaltungen "könne, zum Beispiel bei der WM 2006 oder im vergangenen Jahr bei den European Championships".

Auch AC/DC, Adele und Taylor Swift kommen nach München

Auf die Stadt wartet nun ein weiteres musikalisches Großereignis. Angekündigt sind für diesen Sommer bereits Stars wie AC/DC und Taylor Swift. Und: Adele gibt im August gleich zehn (!) Konzerte in München.

Allein durch Adeles Auftritte hofft das städtische Wirtschaftsreferat auf einen – wie es heißt –touristisch bedingten Umsatz von mehr als 500 Millionen Euro. Das übertrifft den prognostizierten EM-Umsatz deutlich. Die Besucherinnen und Besucher der sechs EM-Spiele in München könnten rund 144 Millionen Euro einbringen, hieß es im Februar in einer Prognose des Referats.

Der Auftritt von AC/DC ist übrigens auch der Grund dafür, dass das EM-Konzert mit Ed Sheeran nun auf der als Konzertfläche durchaus umstrittenen Theresienwiese stattfindet. Eigentlich war als Veranstaltungsort der Olympiapark vorgesehen. Aber just am 9. und am 12. Juni setzen die australischen Hard- und Altrocker das Stadion unter Strom.