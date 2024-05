Trotz Schambein-Problemen: FCB-Star Sané im Fußball-EM-2024-Team

Probleme und Schmerzen am Schambein verhinderten zuletzt Einsätze beim FC Bayern München. Für den Bundestrainer Julian Nagelsmann sind diese bei Leroy Sané vor der anstehenden Fußball-EM 2024 in Deutschland aber offenbar kein Problem: Er berief den 28-jährigen Münchner erwartungsgemäß am Dienstag in seinen Kader für die UEFA EURO 2024.

Nagelsmann holt Leroy Sané in den EM-Kader - öffentlich als Kunstobjekt

Schon seit Wochen kann der Flügelstürmer Sané nur äußerst eingeschränkt spielen und trainieren, war eigentlich nur zu den CL-Auftritten der Münchner fit. „Leroy ist aktuell wieder in Schmerzbehandlungen“, sagte sein Münchner Trainer Thomas Tuchel vor wenigen Tagen, der keine EM-Prognose stellen wollte. „Leroy wird alles für die EM tun. Da kenne ich aber die Pläne von Julian nicht, was Julian da akzeptiert und wie viel Freiraum er Leroy lässt für Behandlungen und so weiter.“ Fakt ist nun: Nagelsmann hat die Lage akzeptiert, lässt einem seiner begnadetsten Offensivkräfte Freiraum.

Verkündet wurde Sané an einem ungewöhnlichen Ort: Auf dem Porträt, das als Zeichen seiner EM-Nominierung am Dienstag von der Frankfurter Kunsthalle Schirn präsentiert wurde, macht der schnelle Stürmer des FC Bayern München aber einen zufriedenen und vor allem entschlossenen Eindruck, seine Rot-Sperre im Nationalteam läuft zum letzten Testspiel ab. Mit der PR-Aktion setzte der DFB am Dienstag die Reihe der ungewöhnlichen Turnierzusagen durch Bundestrainer Julian Nagelsmann fort.