Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern steht im EM-Kader

Nach Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund und Jonathan Tah von Bayer Leverkusen hat der Deutsche Fußball Bund (DFB) den dritten EM-Teilnehmer noch vor der offiziellen Kaderbekanntgabe am Donnerstag (13 Uhr/Livestream im BR24Sport Livecenter) veröffentlicht. Und das ist durchaus überraschend: Denn mit Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München nominiert Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Spieler, der noch kein Länderspiel absolviert hat.

Aleksandar Pavlovic noch ohne Länderspieleinsatz

Es ist ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für den gebürtigen Münchner, der mit sieben Jahren zum FC Bayern kam und dort alle Nachwuchsmannschaften durchlief. Zehn Tage nach seinem 20. Geburtstag ist klar: Pavlovic gehört zum vorläufigen deutschen EM-Kader.

Im März hatte Nagelsmann den defensiven Mittelfeldspieler erstmals in den Nationalmannschaftskader berufen. Damals verpasste Pavlovic die Test-Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande, nachdem er zuvor in der Bundesligapartie beim SV Darmstadt 98 eine Verletzung am Auge davongetragen und sich anschließend eine Erkältung eingefangen hatte.

Fingerzeig für Leon Goretzka?

Der Sohn eines serbischen Vaters, der deshalb auch für den serbischen Verband spielberechtigt wäre und der sein Bundesligadebüt erst am 9. Spieltag dieser Saison beim 8:0-Heimsieg gegen Darmstadt feierte, hatte damals den Vorzug vor seinem Teamkameraden Leon Goretzka erhalten. Ob Pavlovics Nominierung auch diesmal einen Fingerzeig für Goretzka bedeutet, wird sich am Donnerstag klären.

Pavlovic gilt als großes Talent. Angesichts der Tatsache, dass er noch kein Länderspiel bestritten hat, kommt die Nominierung dennoch überraschend, die der DFB über die RTL-Sendung "Exclusiv - Das Starmagazin" verbreitete. Sein Debüt könnte er nun in den beiden letzten EM-Vorbereitungsspielen feiern. Am 3. Juni trifft die DFB-Auswahl in Nürnberg auf die Ukraine. Vier Tage später steigt die Generalprobe in Mönchengladbach gegen Griechenland.

Im Video: EM-Pokal in München