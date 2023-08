Bremen gegen FC Bayern: Nord-Süd-Klassiker mit langer Tradition

Seit fast 60 Jahren treffen der FC Bayern München und Werder Bremen im Fußball aufeinander. Der Auftakt zur Saison 2023/24 am Freitagabend (ab 20.30 Uhr live in der Radioreportage) ist das 122. Duell beider Mannschaften, in der Bundesliga treffen beide zum 113. Mal aufeinander. Von "A" wie Augenthaler-Foul bis "Z" wie 2:5-Heimpleite war einiges dabei. Ein Überblick über die schönsten Ausgaben des "Nord-Süd-Klassikers".

Augenthaler-Foul besiegelt die Hoeneß-Lemke-Fehde

Ein Duell, das lange in Erinnerung blieb, fand im November 1985 im Münchner Olympiastadion statt. Dass der FC Bayern mit 3:1 gewinnt, interessiert am Ende die Wenigsten. Vielmehr Gesprächsthema ist das Foul von Klaus Augenthaler. "Auge" zieht durch und foult seinen Gegenspieler Rudi Völler so heftig, dass dieser einen Adduktorenabriss erleidet, ins Krankenhaus gebracht werden muss und fünf Monate ausfällt. Der Münchner Verteidiger sieht für die Aktion nur die gelbe Karte.

Bayern-Manager Uli Hoeneß spricht anschließend von einem "normalen Foul" und meint, Völler sei selbst Schuld, wenn er so dynamisch in einen Zweikampf gehe. Das erzürnt Willi Lemke auf Seiten von Werder Bremen. Es war der Beginn einer "großen Männer-Feindschaft“, wie Lemke Jahre später erklärte. Die ist inzwischen aber längst beigelegt: "Das hab ich vor mindestens fünf, sechs Jahren abgehakt", sagte Lemke im "Heute im Stadion"-Interview im Mai diesen Jahres.

Kutzops Fehlschuss kostet Bremen die Meisterschaft

Der ehemalige Bremer Strafstoß-Experte Michael Kutzop hat in seiner ganzen Karriere von 40 Elfmetern nur einen nicht verwandeln können, doch der war entscheidend. Am 33. Spieltag der Saison 1985/86 reist der FC Bayern als Verfolger an die Weser. Mit einem Sieg kann Werder Bremen die Meisterschaft klarmachen, doch beim Stande von 0:0 trifft Kutzop vom Punkt nur den rechten Außenpfosten und vergibt die Führung. Das Spiel endet 0:0, im Saisonfinale eine Woche später zieht der FC Bayern noch an den Bremern vorbei und sichert sich die Schale. Es ist bis heute einer der berühmtesten Fehlschüsse der Bundesliga-Geschichte.

Bremen feiert im Münchner Olympiastadion

Doch die Bremer müssen nicht immer nur dem Rivalen aus dem Süden beim Feiern zuschauen. 2004 ist es umgekehrt. Werder gewinnt durch Tore von Ivan Klasnić, Johan Micoud, und Ailton (den Ehrentreffer erzielt Roy Makaay) mit 3:1 und sichert sich die Deutsche Meisterschaft auf fremdem Boden. Es ist die vierte und bis heute letzte Meisterschale, die sich die Mannschaft von der Weser sichern konnte.