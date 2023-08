Bundesliga-Auftakt des FC Bayern live in der Radioreportage

Startelf-Debüt von Harry Kane erwartet

Im Weser-Stadion wird Starstürmer Harry Kane sein Startelfdebüt geben. Trainer Thomas Tuchel gab dem Rekordtransfer der Bundesliga nach der 0:3-Pleite gegen Leipzig im Supercup eine Einsatzgarantie. Mit dem englischen Nationalmannschaftskapitän will der Rekordmeister den zwölften Titel in Folge holen. "Unsere Ziele sind ganz klar. Wir spielen um den Titel, wir wollen Meister werden. Wir wollen Pokalsieger werden. Und wir wollen in der Champions League weit kommen", lautet die Kampfansage des Bayern-Coaches.