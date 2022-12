Wintersport-Ticker: Ferstl Sechster bei Abfahrt in Gröden

9.33 Uhr: Genügend Schnee für Vierschanzentournee

Die 71. Vierschanzentournee kann wie geplant stattfinden. "Dank der kalten Nächte und der winterlichen Witterung konnten wir in allen vier Stadien mit minimalem Energieaufwand bereits genügend Schnee produzieren", sagte Peter Kruijer, Präsident der Vierschanzentournee in Oberstdorf.

Die 71. Vierschanzentournee beginnt am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf und endet am 6. Januar mit dem Finale in Bischofshofen. Weitere Austragungsorte sind Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck.