Fürther trotzen rüdem FC St. Pauli: SpVgg erkämpft sich Remis

Die SpVgg Greuther Fürth bastelt weiter am guten Start in die 2. Fußball-Bundesliga. Nach dem 5:0 gegen Paderborn und einem 1:2 gegen Holstein Kiel kamen die Fürther am Samstagnachmittag (19.08.2023) zu einem Achtungserfolg gegen den FC St. Pauli. Das Team von Alexander Zorniger spielte gegen die Mannschaft des oberbayerischen Trainers Fabian Hürzeler 0:0.

Die Aufstiegsmitfavoriten bleiben damit in der Tabelle nur einen Zähler vor den Franken. Die überzeugten dieses Mal vor allem durch ihre mannschaftliche Geschlossenheit, ließen nahezu keine Gelegenheiten zu und kamen selbst kurz vor dem Ende zu einer Großchance durch Branimir Hrgota: Der Stürmer legte den Ball jedoch nicht nur an Pauli-Torwart Vasilj, sondern auch an dessen Tor vorbei (82. Minute). Kurz darauf schoss St. Pauli den Ball sogar noch ins Tor, doch der Treffer des Angreifer Andreas Albers zählte wegen einer Abseitssituation nicht.