Auftaktsieg stimmt Tuchel milde: FC-Bayern-Coach lobt Kane & Co.

Werder bäumt sich auf - "Wir waren nicht wach genug"

Entgangen ist aber auch Tuchel nicht, dass sein Team insgesamt in Bremen noch viel Luft nach oben hat. Vor allem nach dem Seitenwechsel sah auch er die knappe 1:0-Führung in Gefahr. "Werder hat mit sehr viel Risiko verteidigt, sehr aktiv, nach vorne. Wir waren nicht wach genug, haben nicht so gute Lösungen gefunden." Das Werder-Aufbäumen nach dem Wechsel sorgte dann doch für Sorgen beim Bayern-Coach.

Was diesmal anders war als bei der 0:3-Pleite im Supercup gegen Leipzig? "Wir haben uns gemeinschaftlich mit Energie, Spirit, Mentalität dagegengestemmt", sagte Tuchel. Insgesamt hatten die Bayern "einen guten Mix zwischen Ballbesitzspiel und schnellem Umschaltspiel".

Nächster Gegner FC Augsburg

Tuchels Fazit mit Einschränkungen: "Ich hatte dass Gefühl, dass wir 90 Minuten lang alle gut zusammengearbeitet haben. Das ist ein guter erster Schritt." Ein erster Schritt vorerst nur. Ob sich Tuchel, Kane und die Bayern tatsächlich stabilisieren, werden erst die nächsten Spiele zeigen. Schon am kommenden Spieltag wartet ein erster unangenehmer Prüfstein: Im bayerischen Derby empfängt München den FC Augsburg.