1860-Geschäftsführer Pfeifer: "keine Temperaturchecks abgeben"

"Ja natürlich ist es erst mal positiv, das bei 60 München wieder Bewegung ist. Natürlich tun so Siege wie gestern den Emotionen gut", sagt Pfeiffer. Das sei ein sehr positiver Auftritt gewesen und "bringt natürlich Zuversicht für die nächsten Schritte".

"Keine Temperaturchecks" zur Sportdirektorensuche

Allerdings herrscht beim TSV 1860 München trotz dem letzten Sieg nicht eitel Sonnenschein. Schließlich gilt es, einen neuen Sportdirektor zu finden. Thomas Hitzlsperger und Horst Held sowie der Chefscout von Waldhof Mannheim Christian Werner werden in den Medien immer wieder als Kandidaten genannt. Pfeifer will sich diesbezüglich aber nicht in die Papiere schauen lassen. "Beides sind sehr prominente Kollegen, die ich persönlich kenne und sehr schätze", mehr will er zu den Namen nicht rauslassen, er will "keine Temperaturchecks abgeben".

1860-Geschäftsführer Pfeifer: "Persönliche Befindlichkeiten hinten anstellen"

Zwar habe man durchaus "mit mehreren Kandidaten gesprochen", aber man ringe "in den Medien um eine Mehrheit, um entscheiden zu können". Deshalb fordert er: "Persönliche Befindlichkeiten hinten anstellen und in der Sache diskutieren". Und genau so wehrt er sich "vehement" gegen Vorwürfe der Fans, die dem Verein ungewöhnliche Transfertaktiken vorwerfen.

"Immenser Umbruch" beim Kader

Laut Pfeiffer war den Löwen nämlich klar, dass "es eine Saison wird, in der wir erst einmal zusammenwachsen müssen". Schließlich sei beim Kader "der Umbruch immens" gewesen. Dazu betonte er, man müsse "auch immer das Budget" der Sechziger im Blick halten. "Trotzdem ist und bleibt Fußball ein Ergebnissport", sagt der Geschäftsführer. Und dementsprechend soll es eine gute Saison werden.