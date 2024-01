Feuerwehrmann in Giesing: Giannikis übernimmt TSV 1860 München

Der Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat einen neuen Trainer. Der gebürtige Nürnberger Argirios Giannikis übernimmt den strauchelnden Traditionsverein und soll den Drittligisten vor dem Abstieg in die Regionalliga Bayern retten - ein Mittelfranke soll also zum Erlöser in Oberbayern werden. Aktuell haben die Löwen gerade einmal zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Aufgrund der anhaltenden Negativserie trennten sich die Sechziger im Dezember von Maurizio Jacobacci, auch der Interimstrainer Frank Schmöller konnte in seinen beiden Partien als Löwen-Verantwortlicher keine Punkte erwirtschaften.

Mit Nagelsmann in der Trainer-Ausbildung

Der 43-jährige Giannikis galt in Deutschland einst als Trainertalent und absolvierte gemeinsam mit Julian Nagelsmann die Fußballlehrer-Ausbildung. Er assistierte beim Karlsruher SC und beim FC Ingolstadt dem aktuellen Wiesbadener Zweitliga-Coach Markus Kauczinski als Co-Trainer.

Ab Oktober 2017 arbeitete er als Chefcoach bei RW Essen und VfR Aalen - allerdings jeweils nur mit mäßigem Erfolg. Eine ganze Saison an der Seitenlinie war ihm so mit den beiden Teams jeweils nicht vergönnt.

Seit Anfang 2022 ohne Verein

Stärker war die Zeit bei PAS Giannina in Griechenland, wo er die Zweitliga-Meisterschaft feierte und in die erste Liga aufstieg. Dort empfahl er sich für den griechischen Spitzenklub AEK Athen, den er im Oktober 2021 übernahm. Nach einem 0:3 gegen den Lokalrivalen Panathinaikos Athen Ende Februar 2022 fand die Tätigkeit bei AEK jedoch ihr jähes Ende.

Die der Entscheidung "Pro Giannakis" ist auch eine gegen Marco Antwerpen, der lange mit den Löwen in Verbindung gebracht wurde. Der ausgewiesene Drittliga-Feuerwehrmann hat die Verantwortlichen aber offenbar nicht überzeugt. So muss ein Franke den Feuerwehrmann-Job auf Giesings Höhen ausfüllen.