Transfer-News-Ticker: Benfica-Talent Neves zum FC Bayern?

13.15 Uhr: Benfica-Talent Neves zum FC Bayern?

Hat der FC Bayern Interesse an Mittelfeldspieler Joao Neves von Benfica Lissabon? Sein Trainer Roger Schmidt will über einen möglichen Winter-Transfer aber nichts wissen. "Ich spreche jeden Tag mit ihnen. Wir haben große Ziele mit Benfica und natürlich brauchen wir sie. Niemand will gehen, daran habe ich keinen Zweifel." Neves hat bei Benfica noch einen Vertrag bis 2028. Bislang absolvierte der defensive Mittelfeldspieler in der laufenden Saison 25 Pflichtspiele für Benfica. Transfermarkt.de taxiert seinen Marktwert auf 45 Millionen Euro.

11.40 Uhr: Kaderverschlankung beim 1. FC Nürnberg?

Der 1. FC Nürnberg hat eine solide Zweitliga-Vorrunden hinter sich. Größere personelle Veränderungen am Team sind für die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga in der Winter-Transferperiode beim Club nicht vorgesehen. "Wir haben schon einen ordentlichen Kader", sagte Dieter Hecking. Der Sportvorstand sprach davon, dass eher "ein bisschen nachjustiert werden könnte". Hecking deutete eher Abgänge und eine Verschlankung des Aufgebotes an: "Wir haben vielleicht noch den einen oder anderen Spieler zu viel im Kader."