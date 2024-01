Handball-Wintermärchen reloaded? Lichtlein dämpft Erwartungen

Beim Wintermärchen 2007 war Carsten Lichtlein mittendrin. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft feierte in Köln den kaum für möglich gehaltenen WM-Titel. "Ich habe 2007 das ganze Prozedere mitmachen dürfen und deswegen ist das ein ganz besonderer Moment für die Spieler und für die Zuschauer", erinnerte sich Lichtlein im exklusiven BR24Sport-Interview. Im Laufe eines solchen Turniers "entsteht so ein Wir-Gefühl. Da ist es egal, ob das im Fußball oder im Handball ist."

Lichtlein hofft auf Handball-Hype wie 2007

Ab dem 10. Januar steht mit der Handball-Europameisterschaft in Deutschland genau wieder so ein großes Turnier ins Haus. Hat das deutsche Team das Zeug, eine ähnlich märchenhafte Geschichte wie damals zu schreiben? "Umso weiter das Turnier fortgeschritten ist, umso besser ist die Stimmung, wenn man Erfolg hat. Dann kann so ein Hype entstehen und ich hoffe, dass das im Januar auch wieder der Fall ist."