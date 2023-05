Großes BR24Sport-Wochenende an Pfingsten - mit Meisterehren?

Blickpunkt Sport mit der 3. Liga ab 17.15 Uhr

Der letzte Spieltag in der 3. Liga steht in "Blickpunkt Sport" am Samstag im Mittelpunkt. Noch einmal sind die drei bayerischen Klubs gefordert. Dazu entscheidet sich, wer neben der SV Elversberg in die 2. Liga aufsteigt und wer Relegation spielt.

Sonntag, ab 14 Uhr: Entscheidung Bundesliga Frauen

Fernduell um die deutsche Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga der Frauen: Nachdem der FC Bayern München den vorzeitigen Titelgewinn am letzten Samstag durch das Unentschieden in Leverkusen verpasst hat, fällt die Entscheidung nun am letzten Spieltag.

Die FCB-Frauen treffen ab 14 Uhr auf Turbine Potsdam - und wären mit einem Sieg Meister. Die Schalenübergabe sehen Sie selbstverständlich live im TV und im Stream bei BR24Sport.

Ab 15.30 Uhr: Entscheidung 2. Bundesliga Männer

In der Livereportage zum Hören gibt es derweil auch die 2. Fußball-Bundesliga der Männer am Sonntag. Stichwort: "Second Screen". Auch da stehen Entscheidungen an. Alle drei Spiele mit bayerischer Beteiligung hören Sie hier im Livecenter von BR24Sport. Besonders der 1. FC Nürnberg kämpft noch darum, den Relegationsplatz zu vermeiden. Regensburg braucht dagegen ein echtes Fußballwunder, um nicht abzusteigen.

Sonntag ab 17.45 Uhr: Meisterfeier am Rathausbalkon?

Danach würde es für die Frauen auf den Rathausbalkon gehen. Die gute Nachricht für Sie: Sollten die Bayern-Frauen den Titel gewinnen, bleibt der BR am Ball und wird das Programm aktuell verändern: Das BR Fernsehen überträgt dann den Empfang im Rathaus und die Meisterfeier vom Münchner Marienplatz ab 17:45 Uhr live. Diese Premiere gibt es auch im Livestream auf BR24Sport.de.

Moderator auf dem Rathausbalkon ist Tom Meiler, Reporter Bernd Schmelzer.

Aber Achtung: Sollten auch die Herren des FC Bayern Meister werden, wird die gemeinsame Meisterfeier vom Marienplatz in der ARD Sportschau übertragen!

Blickpunkt Sport am Sonntagabend ab 21.45 Uhr

Das große Gesamtpaket Frauenfußball wird in Blickpunkt Sport abgerundet - hier gibt es alle Höhepunkte des Meisterschaftskrimis vom Wochenende ab 21.45 Uhr im BR Fernsehen.

Zum Abschluss gibt es zudem noch einmal alle Analysen und Neuigkeiten des Wochenendes. Der Moderator Markus Othmer führt durch den Abend - und zieht noch einmal ein Fazit der gesamten Fußball-Saison.