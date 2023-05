Bayerns Thomas Tuchel - Meistertrainer ohne Feierstimmung

Im Meisterjubel geht Tuchels Blick schon auf die neue Saison

Also doch noch ein versöhnliches Saisonende? "Der Titel hilft, aber er wischt das nicht beiseite", sagte Tuchel im ARD-Interview, erinnerte aber auch an seine Worte vor dem Spiel: "Das wird keine Saison - egal, wie die ausgeht -, mit der wir zufrieden sind." Beim FC Bayern hat mitten in der Meisterschaftsfreude schon die Aufarbeitung einer rätselhaften Saison begonnen.

"Wir wollen besser spielen, wir wollen dominanter spielen, wir wollen konstanter spielen, unsere Fans begeistern." Hätte man das Interview nicht von Anfang an verfolgt, der Gedanke wäre nahe, dass da der Trainer eines Fast-Absteigers spricht. Tuchel wolle zwar keinen "Essig in den Wein" schütten, aber: "Wir werden nicht die Augen davor verschließen, sondern in den nächsten Wochen ehrlich mit uns sein und Verantwortung übernehmen für eine gute Transferperiode und vieles besser machen."

Im Video: Bayerns interne Meisterfeier in München