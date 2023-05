FC Bayern: Dramatischer Abschluss einer Saison voller Tiefen

Dramatischer hätte diese Saison kaum zu Ende gehen können. Der BVB patzt gegen Mainz und der FC Bayern setzt sich durch ein 2:1 in der 89. Minute beim 1. FC Köln am letzten Spieltag wieder an die Tabellenspitze. Kaum noch einer hatte mit diesem Titel gerechnet und doch holen die Münchner nach einem wochenlangen Kopf-an-Kopf-Rennen den elften Meistertitel in Serie, weil Jamal Musiala einfach genau ins Eck der Kölner - und Herz der Dortmunder - traf. Was war das für ein für den FCB fast schon ungewöhnlicher Jubel am Samstagnachmittag! An dessen Ende dann auch noch die Trennungen von Oliver Kahn und Hasan Salihamdzic standen.

Die Pressekonferenz zu den Hintergründen der Trennung sehen Sie live bei BR24Sport am Sonntag, 28. Mai, ab 11.30 Uhr.

Diese Dramatik passt zur gesamten Spielzeit der Münchner. Und doch wirkt der Titel wie ein Trostpflaster in einer Saison voller Tiefen und Unruhen. Die Münchner dürften sich neben der Meisterschale vor allen Dingen darüber freuen, dass diese Saison nun zu Ende geht.

Neue Stars und neuer Vertrag für Brazzo

Dabei hatte alles so vielversprechend angefangen. Mit Julian Nagelsmann schien man einen Trainer in den eigenen Reihen zu haben, der - überschüttet mit dem Vertrauen der Führungsriege - den FC Bayern in eine erfolgreiche Zukunft führen sollte. Mit Sadio Mané hatte man zwar keinen Mittelstürmer verpflichtet, aber - so war man sich an der Säbener Straße sicher - so viel unbändige Offensivkraft, dass man auf eine echte Neun nicht angewiesen sein würde. Zudem gelang mit Matthijs de Ligt ein Transfercoup, der die Münchner Abwehrsorgen auf lange Sicht beenden sollte.

Auch als Belohnung für diesen Sommer wurde der Vertrag von Hasan Salihamidzic bis 2026 verlängert. "Hasan Salihamidzic gibt für den FC Bayern 24 Stunden am Tag alles. Er steht für das FC Bayern-Gen, für Kontinuität und für Titel. Unsere Mannschaft begeistert unsere Fans mit attraktivem und erfolgreichem Fußball", sagte Herbert Hainer Ende August 2022. All das sollte nur wenige Monate später in Frage gestellt werden.

Durststrecke nach furiosem Beginn

6:0, 2:0, 7:0 - Der FC Bayern pflügte durch die ersten Saisonspiele. Der Plan, auf einen direkten Lewandowski-Nachfolger zu verzichten, schien bravourös aufzugehen. Und Mané zeigte Spiele, die den Fans Freude auf den nächsten Weltstar im rot-weißen Trikot machten. Doch schon bald wackelte das frühe FC-Bayern-Glück.

Es kam die erste Durststrecke. 1:1 gegen Gladbach, 1:1 gegen Union Berlin, 2:2 gegen den VfB Stuttgart, 0:1 gegen den FC Augsburg, 2:2 gegen Dortmund. Nur ein Sieg aus sechs Spielen. Nach der Euphorie zum Saisonstart zeigte der Kader erste Schwächen. Schwächen, die sich durch die ganze Saison ziehen sollten. Schwächen, die zu einer der turbulentesten Phasen in der jüngeren FCB-Vergangenheit führen sollten. Quasi die Vorboten des Unheils, das Vorspiel zur Götterdämmerung.

Sechs Spiele, sechs Siege - Bayern dominiert in der Champions League

Die Offensive wollte das Tor nicht treffen, die Anbindung zwischen den Mannschaftsteilen funktionierte nicht, die Verteidigung hatte sich nicht richtig gefunden und leistete sich immer wieder folgenschwere Unkonzentriertheiten. Doch die Schwäche des BVB und die eigene Stärke in DFB-Pokal und Champions League mit glamourösen Auftritten gegen den FC Barcelona und Inter Mailand ließen die Sorgen verpuffen.

Und tatsächlich fing sich der FC Bayern, marschierte in Bundesliga, Pokal und Champions League von Sieg zu Sieg, zog mit 18 Punkten in die Champions-League-K.o.-Runde ein, eroberte die Tabellenspitze der Bundesliga zurück und ging mit gutem Gewissen in die verfrühte Winterpause, die die Weltmeisterschaft in Katar bescherte. Voller Selbstbewusstsein reisten die Bayern-Stars zur WM.

WM stürzt Bayern in die Krise

Doch schon im Vorfeld fingen die Probleme an: Sadio Mané verletzte sich schwer, bei Noussair Mazraoui wurde eine Herzbeutelentzündung diagnostiziert - und die schlechten Nachrichten für die Münchner sollten sich häufen. Erst riss das Kreuzband von Lucas Hernández, dann schied die deutsche Nationalmannschaft, gespickt mit Bayerns Leistungsträgern, in der Vorrunde aus. Begleitet wurden die Spieler von einem medialen und politischen Getöse rund um die Frage von Menschenrechten und LGBTQ-Feindlichkeit im Gastgeberland Katar.

