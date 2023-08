Harry Kane verabschiedet sich von der Insel: England trauert

Pressestimmen: Kane ist den Spurs entwachsen

Auch die englische Presse verabschiedete den Torjäger mit lobenden Worten. Kane sei "den Spurs bereits vor einigen Saisons entwachsen ist. In unseren Herzen wusste jeder Fan, dass dieser Moment kommen wird", schreibt der britische "Guardian" am Samstag. "Es ist traurig, ihn gehen zu sehen, aber es ist keine Überraschung." Der Fernsehsender "Sky News" sieht Kane sich einem "illustren Kreis" anschließen: "Der Stürmer tritt in die Fußstapfen von Jimmy Greaves, Kevin Keegan, David Beckham und Gary Lineker."

Englische Fußball-Legenden verabschieden Kane

Letztgenannter meldete sich ebenfalls kurz nach Verkündung des Wechsels auf Twitter und wünschte dem neuen Stürmer der Münchner "viel Glück" bei seinem neuen Verein. "Du warst absolut brillant bei Tottenham und wirst großartig beim FC Bayern sein", ist sich Lineker sicher.

Auch von Premier-League-Legende Alan Shearer gab es warme Worte zum Abschied. "Du bist der Beste, Harry", textete Shearer auf Twitter. "Du verdienst Erfolg". Sicherlich dürfte der ehemalige Spieler von Newcastle United froh sein, dass sein Torrekord nun nicht mehr in Gefahr ist. Shearer hält mit 260 Treffer den Premier-League-Rekord. Harry Kane fehlen nur noch 47 Treffer.

Doch der Rekord wackelt vorerst nicht mehr. Shearer hatte schon vor Wochen, als erste Gerüchte um den Transfer aufkamen, gewitzelt, er fahre Kane persönlich mit dem Fahrrad nach München, um seine Bestmarke zu schützen.

Spurs-Boss Levy: Kane-Wechsel "widerwillig zugestimmt"

Nicht ganz so glücklich über den Transfer war verständlicherweise Kanes ehemalige Arbeitgeber Tottenham Hotspur. Spurs-Boss Daniel Levy, der sich in den letzten Wochen wieder einmal als harter Verhandlungspartner erwiesen hatte, bedauerte den Abgang seines Ausnahmefußballers.

"Wir haben über einen langen Zeitraum versucht, mit Harry und seinen Vertretern über verschiedene Formen der Vertragsverlängerung zu verhandeln, sowohl kurz- als auch langfristig. Harry war jedoch klar, dass er eine neue Herausforderung sucht und in diesem Sommer keinen neuen Vertrag unterschreiben wird. Daher haben wir seinem Wechsel nur widerwillig zugestimmt", wird Levy in einer Vereinsmitteilung der Londoner zitiert.

Kane-Hype in München - Supercup-Einsatz möglich

Bei seinem neuen Klub wird Kane mit offenen Armen empfangen. Bereits kurz nachdem der Landezeitpunkt des Engländers am Freitag bekanntgegeben wurde, pilgerten zahlreiche Fans des Rekordmeisters zum Trainingsgelände an der Säbener Straße und zum Krankenhaus "Barmherzige Brüder". Dort blieben sie bis tief in die Nacht und warteten den Medizincheck und die Vertragsunterzeichnung ab. Kane winkte zwischendurch aus dem Fenster und sorgte für Jubelstürme.

Am Samstag waren die Fanshops in der Münchner Innenstadt hoffnungslos überlaufen. Hauptobjekt der Begierde: natürlich das Trikot mit der Nummer 9. Der Kane-Hype ist in München im vollen Gange und dürfte noch weiter steigen. Nach Informationen von BR24Sport wurde der Engländer rechtzeitig für die heutige Supercup-Partie gegen Leipzig registriert und könnte heute Abend (ab 20.45 Uhr in der Radioreportage) zum Einsatz kommen.