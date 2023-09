Bayern-Sportchef Freund gibt Neuer-Update: "Nicht mehr weit"

Er hatte so lange warten müssen, nun deutet sich das Comeback von Manuel Neuer langsam aber sicher an. Mit etwas Verspätung wohlgemerkt. FC Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund glaubt zumindest fest an eine baldige Rückkehr des lange verletzten Kapitäns: "Es ist nicht mehr weit. Es kann sich nur noch um Tage handeln", sagte Freund vor dem DFB-Pokalspiel des Rekordmeisters bei Drittligist Preußen Münster im ZDF.

Schon bald bei der Mannschaft im Training?

Er rechne mit dem 37 Jahre alten Keeper "nächste Woche bei der Mannschaft". Danach muss der Klub natürlich abwarten, ob Neuer die Anpassung ohne Rückschlag verkraftet. Angaben zu seinem ersten Einsatz in einem Pflichtspiel nach dem Unterschenkelbruch im vergangenen Jahr traut sich bislang kein Verantwortlicher zu machen. Auch aktuell ist Neuer nicht mehr ganz im Zeitplan - anfangs gingen die Münchner vom Teamtraining Mitte September aus. Zuletzt hatte es auch immer wieder Rückschläge beim Torwart gegeben, nachdem er bereits im Mai über den Rasen an der Säbener Straße hechtete.

Auch Trainer Thomas Tuchel sieht Neuer auf einem guten Weg in Richtung Comeback. Der Torwart von Bayern München arbeite "individuell" und absolviere bereits Torwarttraining, sagte Tuchel. Er sei überzeugt, dass sich der lange verletzte Nationaltorhüter "sehr gut" fühle. Tuchel beschrieb Neuers Symptome nicht als Blessur, sondern als "Beschwerden in der Wade, die sehr diffus sind und mal kommen und mal gehen".

Beim Sieg in Münster spielte Daniel Peretz

Diese hätten "gar nicht so viel mit Absprungtechnik oder Muskelkontraktion zu tun, sondern sind einfach da und stören", sagte er: "Wir wollen kein Risiko eingehen, dass daraus eine Verletzung wird." Neuer sei weiter "sehr positiv, weil er glaubt, dass es sehr, sehr schnell geht, sobald er im Mannschaftstraining ist, dass er zurück ist und das hat, was er für den Wettkampf braucht. Das glaube ich ihm, da kennt er sich besser als ich ihn kenne", sagte Tuchel über den 37-Jährigen.

Beim 4:0-Erfolg im DFB-Pokal in Münster feierte der im Sommer verpflichtete Daniel Peretz sein Bayern-Debüt. Ansonsten wird Neuer von Sven Ulreich vertreten. Nationalkeeper Neuer hatte sich im Dezember bei einem Skiunfall schwer verletzt und fällt seitdem aus. Seine Rückkehr verzögerte sich immer wieder.