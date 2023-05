FC-Bayern-Frauen - Chronik einer meisterlichen Saison

Der Start für den Fußball-Trainer Alexander Straus in München war alles andere als gelungen. Der 47-jährige Norweger war gerade nach München gewechselt und sein Auftrag war relativ klar: Titel gewinnen, den VfL Wolfsburg herausfordern. Denn daran war sein Vorgänger zuletzt gescheitert. Jens Scheuer hatte den Meistertitel von 2021 nicht wiederholen können und war auch sonst nicht an die Wolfsburgerinnen herangekommen.

"Als Teil eines so renommierten Klubs wie dem FC Bayern München muss es immer unser Ziel sein, jeden Wettbewerb zu gewinnen, an dem wir teilnehmen", hatte Straus noch zu Beginn seiner Amtszeit gefloskelt, doch der Auftrag von seinem Arbeitgeber war dennoch eindeutig: Es sollte der Meistertitel her. Mit Georgia Stanway warb man eine junge Top-Spielerin aus der englischen Profiliga von Manchester City ab. Die Marschrichtung war klar: Attacke.

Stolpersteine gleich zu Beginn

Doch die Bundesligasaison hatte noch gar nicht richtig begonnen, da schien das große Ziel schon außer Reichweite. Ein 0:0 gegen Eintracht Frankfurt zum Saisonauftakt brachte die Münchnerinnen im Meisterrennen direkt ins Hintertreffen. Aufgrund der Dominanz von Wolfsburg und Bayern kann ein Punktverlust in der Frauenbundesliga schon eine Vorentscheidung im Titelrennen sein. Und nach dem knappen 1:2 in Wolfsburg schienen die Titelhoffnungen schon begraben. Zumal sich mit Giulia Gwinn eine absolute Leistungsträgerin einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

24.000 in der Arena und das Comeback in der Liga

Doch die Münchnerinnen fingen sich, zeigten immer bessere Leistungen und waren zum Jahresende in bestechender Form. Und so versammelten sich im Dezember 24.000 Menschen in der Münchner Arena, um den Münchnerinnen dabei zuzusehen, wie sie in der Champions League die großen Favoritinnen vom FC Barcelona mit 3:1 besiegten und so den Grundstein für das Vorrücken in das Viertelfinale legten. Dort wartete der FC Arsenal, und wieder kamen 20.000 Zuschauer. Von der großen Kulisse beflügelt konnten die Bayern-Frauen überraschend mit 1:0 gewinnen.

Und in der Liga hatte sich das Lauern ausgezahlt: Die Wolfsburgerinnen waren gegen Hoffenheim gestolpert und nur noch einen Punkt vor dem FC Bayern, als sie zum Topspiel nach München reisten. Es war ein umkämpftes Spiel am FC Bayern Campus. Bayern dominierte, doch Merle Frohms, die starke Torhüterin der Wölfinnen, hielt das Unentschieden zunächst fest. Es dauerte bis zur 85. Minute, bis Frohms schließlich überwunden werden konnte. Stanway trat zum Elfmeter an und verwandelte. Der FC Bayern übernahm die Tabellenspitze.

Bittere Niederlagen in Champions League und Pokal

Doch die große Euphorie hielt nicht lange. Binnen weniger Tage verspielte man gleich zwei Titel: Erst schieden die Münchnerinnen durch ein 0:2 in London gegen Arsenal aus der Champions League aus, dann kam es im DFB-Pokal ganz dicke: 0:5 gegen Wolfsburg. Der Traum vom DFB-Pokal war geplatzt und das Selbstvertrauen stark angeknackst.

Mit einem furiosen 8:2 gegen den SC Freiburg meldet man sich eindrucksvoll zurück. Doch kurz vor dem Saisonfinale schienen die Münchnerinnen doch noch einmal Nervenflattern zu bekommen. Gegen die SGS Essen quälten sich die Münchnerinnen zum Sieg. Und auch gegen die TSG Hoffenheim taten sie sich schwer. In beiden Spielen konnten sie sich jedoch, wie so oft in dieser Saison auf Lea Schüller verlassen. 14 Tore in der Bundesliga, vier in der Champions League - besonders im Strafraum fanden die Verteidigerinnen gegen die kopfballstarke 25-jährige nur selten ein Mittel.

Mit den Männern auf dem Rathausbalkon

Zwar wurde durch das 0:0 in Leverkusen und dem späten 3:2-Sieg von Titelverteidiger VfL Wolfsburg beim SV Meppen wurde die Entscheidung auf den letzten Spieltag vertagt. Doch da behielten die Münchnerinnen die Nerven, feierten unter den Augen der Münchner Meister-Fußballer einen Kantersieg gegen den Absteiger Turbine Potsdam.

Anschließend schnappten sie sich zum ersten Mal seit 2021 wieder die Meisterschale und durften mit den Männern zum Meister-Double auf den Rathausbalkon.