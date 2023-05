FC-Bayern-Frauen: Nur noch ein Sieg fehlt zum Titelgewinn

Mehr Motivation geht nicht. Die Frauen des FC Bayern können am Samstag mit einem Sieg bei Bayer Leverkusen (Anstoß: 13 Uhr/live im BR Fernsehen und im Stream) Deutscher Meister werden. Das Thema ist heiß, berichtet Sydney Lohmann: "Das pusht uns noch mehr, weil es zum Greifen nah ist und wir Samstag das Ding entscheiden können. Und dementsprechend werden wir ins Spiel gehen."

Vier Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Wolfsburg

Zwei Spieltage vor Saisonschluss haben die Münchnerinnen vier Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger VfL Wolfsburg. Selbst wenn es in Leverkusen nicht mit einem Sieg klappt, hätte man danach zuhause gegen die schon abgestiegenen Potsdamerinnen die Chance, den Sack zuzumachen und die fünfte Meisterschaft in der Vereinsgeschichte einzutüten.

So weit will es Managerin Bianca Rech aber gar nicht kommen lassen: "Wenn wir in den letzten zwei Spielen jetzt noch die sechs Punkte holen, dann haben wir eine überragende Saison gespielt und es auch verdient. Wir wissen, dass wir die Qualität haben, Titel zu gewinnen. Daran glauben wir alle."

Hainer wünscht sich gemeinsame Meisterfeier mit den Männern

Auch Präsident Herbert Hainer ist vom Triumph der Frauen überzeugt. Und was, wenn am Sonntag in einer Woche "nur" die Frauen mit der Schale auf dem Rathausbalkon stünden? "Dann würde ich's den Frauen von ganzem Herzen vergönnen. Aber noch schöner wäre es natürlich, wenn wir mit beiden Mannschaften auf dem Balkon stehen würden."