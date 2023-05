Almuth Schult: "Infantinos Moralpredigten sind respektlos"

Die 32-Jährige, die im August ihr drittes Kind erwartet, sieht einen deutlichen Unterschied zur Zeit vor der Frauenfußball-EM im vergangenen Jahr, die einen regelrechten Frauenfußballboom ausgelöst hat. "Die EM hat deutlich was bewegt, wenn man die Zuschauerzahlen auch in der ersten Liga sieht", so Schult. "In der Frauen-Bundesliga war es vom Schnitt noch nie so, und es gab auch noch nie so viele Highlightspiele, und das auch nicht nur bei den Topvereinen. Ich hoffe jetzt, dass es nachhaltig so bleibt."

Deutsche Meisterschaft bei den Frauen ist entschieden

Die deutsche Meisterschaft bei den Frauen hält Schult nach der 0:4-Niederlage des VfL Wolfsburg bei Eintracht Frankfurt an diesem Wochenende übrigens für entschieden. "Das wird sich Bayern nicht mehr nehmen lassen. das muss jetzt zwangsläufig die Meisterschaft für Bayern sein", ist sie sicher. "Was ihren Ex-Klub VfL Wolfsburg betrifft, ist sie enttäuscht: "Wer in der Rückrunde drei Niederlagen einsteckt, der hat es auch nicht verdient."