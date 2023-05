Meisterfieber vor Anpfiff: Dortmund-Fans strömen in die Stadt

Dortmund ist bereit: Mehr als sechs Stunden vor Anpfiff strömen die BVB-Anhänger in die Innenstadt, vor den Kneipen auf dem "Alten Markt" bilden sich schon seit dem Morgen lange Schlangen - keiner will den Saisonendspurt verpassen. Schon seit 9.00 Uhr ist die Stadt in schwarz-gelb getaucht.