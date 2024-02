FC-Bayern-Angstgegner Gladbach kommt mit Rückenwind

Es dauerte bis zur 87. Spielminute, ehe Mathys Tel im Hinspiel in Mönchengladbach den Siegtreffer für den FC Bayern München erzielte. Es war nach sechs Partien der erste Dreier, den der Rekordmeister gegen die "Fohlen" einfuhr. Gegen keinen anderen Klub verzeichneten die Münchner eine so lange Durststrecke. Am Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr/Radioreportage im BR24Sport Livecenter) ist die Elf vom Niederrhein wieder in München zu Gast. Der Begriff vom "Angstgegner" macht die Runde.

Gefühlt hatte sich zuletzt vor allem Eintracht Frankfurt als Bayern-Schreck erwiesen. Doch ein Blick in die Statistik sagt etwas anderes: Seit 2011 hat kein anderer Bundesligist so viele Punkte gegen den FC Bayern geholt wie Borussia Mönchengladbach, nämlich 35 an der Zahl. Dahinter folgen mit einigem Abstand Bayer Leverkusen (23 Punkte) und Borussia Dortmund (19).

Ausgeglichene Bilanz seit 2011- Pokal-Aus nicht eingerechnet

Im August 2011 ging es los: Damals gewann die Borussia zum Saisonauftakt durch einen Treffer von Igor Camargo mit 1:0 in München. Seitdem gab es jeweils zehn Siege und zehn Niederlagen für die Bayern - gegen jede andere Bundesligamannschaft weist der Serienmeister eine positive Bilanz auf.

Dazu kommen die Spiele im DFB-Pokal: Die 0:5-Niederlage der Münchner in der 2. DFB-Pokal-Hauptrunde im Oktober 2021 ist den meisten noch in (schlechter) Erinnerung. Es war eine historische Pleite, denn noch nie hatte der FC Bayern in einem Pokalspiel nach 21 Minuten mit 0:3 hinten gelegen.

Dass Mönchengladbach nach einer eher enttäuschenden Hinrunde zuletzt vier Punkte gegen die Topteams VfB Stuttgart (3:1) und Bayer Leverkusen (0:0) holte, sollte das Team von Trainer Thomas Tuchel wachrütteln. Auch wenn eine 1:2-Heimniederlage gegen den FC Augsburg dazwischen lag, kommen die Gäste mit Rückenwind.

Lange Verletztenliste macht Sorgen

Die Münchner sollten sich mit Blick auf die Tabelle - es spielt der Tabellenzweite gegen den Zwölften - nicht zu sicher sein. Zwar hat man die Niederlage gegen Werder Bremen (0:1) weggesteckt und zwei Siege gegen Union Berlin und den FCA folgen lassen. Die waren allerdings nicht so souverän wie erhofft. Die lange Verletztenliste trägt ebenfalls nicht zu viel Selbstsicherheit bei. Wer von den Winterneuzugängen am Samstag auf dem Platz stehen wird, ist noch offen.

Was den Bayern Mut machen könnte: Gladbachs Trainer Gerardo Seoane konnte in vier Anläufen noch nie gegen die Münchner gewinnen (nur ein Unentschieden). Das war seinerzeit aber zum Beispiel auch für den früheren Gladbacher Coach Daniel Farke kein Hindernis. Egal wie man es also dreht und wendet: Gladbach ist der Angstgegner der Bayern. Tuchel sollte gewarnt sein.