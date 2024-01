Trotz Verletzungssorgen - FC Bayern siegt beim FC Augsburg

Der FC Bayern gewann am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga 3:2 beim FC Augsburg. Allerdings waren die Schwaben speziell in der Anfangsphase und in den Schlussminuten drauf und dran, die Münchner ordentlich zu ärgern. Schon die vorherigen beiden Heimspiele hatte der FCA gegen die Bayern gewonnen.