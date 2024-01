Meisterschaft verspielt? FC Bayern verliert gegen Werder Bremen

Frust statt frische Luft nach Trainingslager

Ein Kurz-Trainingslager in Portugal sollte den FC Bayern für die Bundesliga-Rückrunde beflügeln. Am Ende gab's einen überraschend matten und lethargischen Auftritt in der Münchner Arena gegen den SV Werder Bremen und eine nicht unverdiente Heim-Niederlage.

Am kommenden Mittwoch steht ein Nachholspiel gegen Union Berlin an, dann könnte der FC Bayern den Rückstand auf Leverkusen zumindest auf vier Punkte verkürzen. Doch angesichts des flauen Bayernspiels und der furiosen Leverkusener, die am Samstagabend auswärts in Leipzig gewonnen hatten, bleiben Zweifel, ob die Bayern in dieser Saison der Werkself vom Rhein Paroli bieten können.

VAR nimmt erste Werder-Führung zurück

Es war nicht erst Weisers Tor des Tages nach 59. Spielminuten, dass der FCB als deutlichen Warnschuss nehmen sollte. Ein Kontertor von Werder-Stürmer Justin Nijanmah in der 25. Minute nahm Schiedsrichter Marco Fritz nur auf Intervention des Video-Assistenten zurück. Es lagen also durchaus mehr Bremer Tore in der Luft.

Die bayerische Offensivausbeute in Halbzeit eins dagegen karg: Ein Schuss von Leroy Sané, eine von Werder-Torwart Michael Zetterer entschärfte Chance von Dayot Upamecano - das war's schon, was die hochbezahlte Bayern-Truppe vor der Pause auf den Rasen brachte.

Tuchel reagiert erst nach dem Rückstand

Nach der Pause verzichtete Trainer Thomas Tuchel zunächst auf frische Impulse, erst nach dem 0:1 kamen Thomas Müller, Leon Goretzka und Mathys Tel aufs Feld. Die prüften zwar einige Male Werder-Schlussmann Zetterer. Echte Hochkaräter und damit das 1:1 blieben aber aus.