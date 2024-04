Endras beendet Karriere – und bleibt bei den Augsburger Panthern

Vizemeister mit den Augsburger Panthern, zweimal Deutscher Meister mit den Adlern Mannheim und bester Spieler bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2010: Dennis Endras blickt auf eine erfolgreiche Karriere als Eishockey-Torhüter zurück und beendet diese nun, kurz nachdem die Eisbären Regensburg den Panthern den Klassenerhalt gesichert haben.

2022: Rückkehr zu den Augsburger Panthern

Vor zwei Jahren wechselte Endras erneut nach Augsburg zu den Panthern und teilte sich dort mit Markus Keller den Job im Tor. Jetzt übernimmt Endras beim AEV die Position des Torwarttrainers. "Es war immer mein größter Traum, Eishockeyprofi zu werden. Ich hatte das große Glück, diesen Traum mit all seinen Momenten zu leben", sagt der aus Sonthofen stammende 38-Jährige.

Ex-Nationaltorhüter dankt AEV und Adlern Mannheim

Endras bedankte sich in einer Mitteilung zu seinem Karriereende bei den beiden Clubs, für die er jahrelang in der Deutschen Eishockeyliga auflief: "Danke AEV für die mutige Entscheidung, einem jungen deutschen Goalie die Chance zu geben. Danke Mannheim, die eine so lange Zeit an mich geglaubt haben und all die Jahre an mir festgehalten haben."

Große Erfolge in Augsburg, Mannheim und im Nationaltrikot

Endras gab 2004 sein DEL-Debüt für Augsburg. Bis zum Durchbruch in der höchsten deutschen Eishockeyliga sollte es aber noch etwas dauern. Bevor er in Augsburg einen Stammplatz im Tor bekam, spielte er für Landsberg und Ravensburg. 2008 wurde er Rookie (Neuling) des Jahres in der DEL. 2010 führte Endras die Panther zur Vizemeisterschaft und landete mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-WM auf Platz 4. Im gleichen Jahr erhielt Endras bei Minnesota Wild einen NHL-Vertrag, machte aber kein Spiel für den Klub. Über Helsingfors IFK/Finnland ging es zurück in die DEL nach Mannheim. Mit den Adlern holte Endras 2015 und 2019 die deutsche Meisterschaft.

Larry Mitchell machte Endras zum Stammtorhüter in der DEL

In Augsburg trifft Endras künftig wieder auf Larry Mitchell, den die Panther kürzlich als Sportdirektor vorstellten. Mitchell war es, der im Jahr 2008 als Trainer der Panther den jungen Goalie zur Nummer eins machte. "Dennis war ein exzellenter Torwart und sicher eine der prägendsten Persönlichkeiten der DEL-Historie", sagte Mitchell zu Endras' Karriereende und betont: "Dass uns Dennis als Torwarttrainer erhalten bleibt, war mir ein großes Anliegen."

Rekorde als Eishockey-Torhüter

Dennis Endras spielte in seiner DEL-Karriere 51 mal zu Null und hält damit den Liga-Rekord in dieser Kategorie. Endras hat außerdem seit Augsburgs Vizemeister-Saison den Rekord inne für die meisten abgewehrten Schüsse in einer DEL-Saison.