Eishockey: DEL-Eröffnungsspiel in München

Das teilte die DEL bei der Bekanntgabe des neuen Spielplans mit. Die Münchner tragen als Meister das Eröffnungsspiel aus, spielen einen Tag vor allen anderen Teams.

Auch die Straubing Tigers starten zuhause. Die Niederbayern haben die Pinguins Bremerhaven zu Gast. Die Nürnberg Ice Tigers legen bei den Kölner Haien los, der ERC Ingolstadt muss zu Ex-Meister Eisbären Berlin, für die Augsburger Panther geht die neue Spielzeit mit einem Auswärtsspiel bei den Grizzlys Wolfsburg los.

Söderholm-Debüt gegen "reizvollen Gegner"

Für den früheren Bundestrainer Toni Söderholm ist das Spiel gegen den achtmaligen deutschen Meister das Debüt als DEL-Coach. Der 45 Jahre alte Finne ist Nachfolger von Don Jackson. "Mit der DEG haben wir gleich zu Beginn in eigener Halle einen äußerst reizvollen Gegner", sagte Söderholm.

Ende April steht der Meister fest

Die Saison 2023/2024 findet wieder mit 14 Teams statt, daraus ergeben sich 52 Spieltage in der Hauptrunde. Der deutsche Meister soll spätestens am 30. April 2024 feststehen. Dann soll ein mögliches siebtes Play-off-Finale ausgetragen werden.

Vier Partien finden in der kommenden Spielzeit jeweils an Samstagabenden statt, erstmals am 30. September das Traditionsduell der Kölner Haie mit den Adlern Mannheim.