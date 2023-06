DFB in der Krise: "Nationalmannschaft strahlt eine Leere aus"

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steckt ein Jahr vor Beginn der Heim-EM in der Krise - seit vier Spielen wartet das Team von Bundestrainer Hansi FLick auf einen Sieg. Vor allem der Auftritt bei der 0:2-Niederlage lässt viele an der Form der Mannschaft zweifeln. "Der Auftritt der DFB-Elf war desaströs. Was die Mannschaft gezeigt hat, war enttäuschend", sagt BR24Sport-Reporter Bernd Schmelzer.

Schmelzer: "Kein Konzept, keine Weiterentwicklung"

Schon zur Halbzeit - da stand es noch 0:0 - waren Pfiffe zu hören, nach Spielende hagelte es von den Rängen Pfiffe - "zurecht", wie Schmelzer meint. Denn das Team "strahlt einen Leere aus. Es ist kein Konzept, keine Weiterentwicklung in der Spielidee zu erkennen."

Vereinzelt waren in der Schalker Arena auch "Hansi-Raus"-Schilder zu sehen. Für Flick eine neue Situation. Beim FC Bayern stand er "auf der Sonnenseite des Trainerlebens", gewann mit dem Rekordmeister alle Titel, die es im Vereinsfußball zu gewinnen gibt. Flick schließt einen Rücktritt bislang aus, die DFB-Führung um Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler geben ihm Rückendeckung.

Schonfrist für Flick

"Völler versucht sich mit einem 'weiter so' Richtung September zu hangeln. Das Problem ist ja, dass keine Alternativen da sind", so Schmelzer. Der Fußball-Experte fordert mit Blick auf die Europameisterschaft einen "Plan B, wenn es im September gegen Japan und Frankreich wieder nicht klappt. Dann gibt es nur einen Weg - die Trennung von Flick".

Die Stimmung in Fußball-Deutschland ist am Boden, die Nationalmannschaft kann im Moment die Fans nicht erreichen - "die Stimmung ist am Boden. Da setzt nichts und niemand gerade auf Deutschland", stellt Schmelzer fest.