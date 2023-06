Fernwärme: Wo bleiben die Verbraucherrechte?

Freising bei München, das idyllische Ortsbild trügt. Zwar wird hier der Ausbau der Fernwärme vorangetrieben, die angeschlossenen Hauseigentümer aber fühlen sich abgezockt. Seit 2018 hat sich der sogenannte Arbeitspreis, also der Preis für den Verbrauch, vervierfacht. Allein von Januar 2022 auf Januar 2023 hat er sich verdoppelt. Die Stadtwerke Freising und zur anderen Hälfte der Partner Bayernwerk AG von Eon verdienen dabei sehr gut.

Mit Gewinnen aus der Fernwärme quersubventionieren

Freisings Stadtrat Nicolas Graßy von der Fraktion die Linke wurde hellhörig. Im Mai wurde der Haushalt 2023 noch einmal verhandelt. Auffällig: Die hohen Gewinne aus der Fernwärme füllen den klammen Stadtsäckel. Nicolas Graßy sieht es direkt im Haushalt der Stadt Freising in Form der sogenannten Jahresgutschrift, die habe sich 2022 im Vergleich zu den Prognosen fast verdoppelt. Weiter erkenne man das bei den Stadtwerken selbst, erklärt Graßy. Dort habe sich die Gewinnausschüttung laut Geschäftsbericht 2021 im Vergleich zum Vorjahr für die Fernwärme fast vervierfacht.

Auch EON profitiere gleichermaßen und erhalte dieselbe Gewinnausschüttung. Graßy kritisiert, dass hier ungerechtfertigter Weise auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger Profit mit der Fernwärme gemacht werde.

Mit den Gewinnen aus der Fernwärme werden zum Beispiel die verlustreichen Bäder in Freising subventioniert. Stopft Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher Löcher im Haushalt auf Kosten weniger Fernwärmekunden? Auf BR24-Anfrage heißt es: "Es ist derzeit nicht geplant, Gewinne aus der Fernwärmeversorgung Freising GmbH auszuschütten." Er will sie in die Dekarbonisierung der Fernwärme investieren, sagt er. Bislang zumindest wurde nach BR24-Recherchen ausgeschüttet und quersubventioniert.

Kritik der Deutschen Umwelthilfe

Dies sei kein Einzelfall, viele Kommunen würden so verfahren, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe, die sich für eine faire Fernwärme stark macht. Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner fordert transparente Preise. Es brauche keine Quersubventionierungen der öffentlichen Schwimmbäder oder des ÖPNV, das wäre ja das Gengenteil von Transparenz, deswegen solle man wirklich nur für die Wärmeversorgung zahlen und nicht für andere kommunale Leistungen.

Fehlende Preisaufsicht und Regulierung

Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV kritisiert die Abrechnungspraxis bei der Fernwärme. Es fehle eine Regulierungsbehörde, sagt Thomas Engelke vom VZBV. Es handele sich ja um Monopolmärkte. Was fehle sei Transparenz im Bezug auf die Effizienz der Netze, das heißt Verbraucher und Verbraucherinnen sollten wissen, wie gut das Netz ist. Was auch fehle, sei eine Preisaufsicht. Was auch wichtig sei, was der VZBV jetzt noch erarbeiten müsse, ist, dass Mieterinnen und Mieter ausreichend geschützt sind. Denn Vermieter reichen hohe Fernwärmekosten in der Regel einfach an die Mieter weiter.