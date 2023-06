"Ging in die Hose": Ratlosigkeit nach nächster DFB-Pleite

Mit lauten Pfiffen verabschiedeten die Zuschauer das DFB-Team aus der Schalker Arena. Die Ratlosigkeit war groß nach dem 0:2 (0:0) gegen Kolumbien. Der EM-Gastgeber Deutschland taumelt mit einer verunsicherten Nationalelf und noch größeren Zweifeln an Bundetrainer Hansi Flick in die Sommerpause. Auf das wilde 3:3 gegen die Ukraine und das ernüchternde 0:1 in Polen folgte zum Abschluss einer desaströsen WM-Saison ein hilfloser Auftritt gegen ein klar besseres Team aus Kolumbien.

Der herausragende Luis Diaz vom FC Liverpool per Kopfball (54. Minute) und Juan Cuadrado per Handelfmeter (82.) erzielten die Tore für die auch als Kollektiv überzeugenden Südamerikaner. Flick saß am Ende zunehmend konsterniert auf der Bank - und die 50.421 bedienten Zuschauer verließen die Schalker Arena enttäuscht und ratlos.

Goretzka: "Es ist dramatisch"

Von defensiver Stabilität war wieder nichts zu sehen, vielmehr agierte das deutsche Team nach den Negativerlebnissen stark verunsichert und geradezu ängstlich gegen die quirligen Kolumbianer. Bloß nicht wieder in Rückstand geraten, lautete das Motto. Das wirkte sich auch auf das Offensivspiel aus, das langsam und schwerfällig wirkte. Es fehlte an Leidenschaft, an Tempo, an Ideen. Der EM-Gastgeber schaffte es kaum, Präsenz im gegnerischen Strafraum zu erzeugen.

"Ich weiß nicht, ob bedenklich reicht. Es ist dramatisch. Wir haben uns wieder viel vorgenommen. Es ist schwer zu erklären, warum wir es nicht auf den Platz bekommen. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Das ist viel zu wenig", räumte Leon Goretzka beim TV-Sender RTL ein und zog Parallelen zur Krise bei den Bayern: "Das erinnert mich stark an die Schlussphase der letzten Saison. Es läuft alles gegen uns."

Völler: Flick ist "die ärmste Sau"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler nahm Flick erneut in Schutz und nannte ihn "die ärmste Sau, er versucht alles" - und ging auf die Spieler los. "Das Gesamtpaket derdrei Spiele war zu wenig, das muss man einfach sagen. Es waren einige dabei, die werden wir im September nicht mehr sehen. Der ein oder andere ist an seine Grenzen gekommen. Wenn wir eine gute EM spielen wollen, müssen wir mehr brennen."

Trotzdem werden die öffentlichen Debatten um den Bundestrainer nicht abreißen. Nach dem frühen WM-Scheitern in Katar gewann das DFB-Team von fünf Länderspielen 2023 lediglich eines beim 2:0 gegen Peru. EM-Favoriten spielen anders. Im September geht es mit zwei herausfordernden Heimspielen gegen WM-Schreck Japan und Vize-Weltmeister Frankreich weiter.

"Ich bin sehr enttäuscht", sagte Flick, "wir wollten was ausprobieren, das ging in die Hose. Die Argumente sind nicht auf unserer Seite." Ihm fehlte die Bereitschaft und der "Speed", er versprach: Ab September, gegen Japan und Frankreich, "werden wir uns einspielen, dann werden die Ergebnisse kommen".