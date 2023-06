DFB-Elf beendet Länderspielsaison mit nächster Pleite

Auch zum Saisonabschluss gab es für das DFB-Team keinen Sieg. Deutschland verlor das Testspiel gegen Kolumbien mit 0:2 und steckt damit weiter in der Krise. Seit vier Spielen wartet die deutsche Nationalmannschaft auf einen Sieg. Und wieder zeigte das Team von Hansi Flick viele Fehler in der Defensive gepaart mit einer schwachen Offensive.

Mit Pfiffen in die Kabine

Auf fünf Positionen rotierte Flick vor dem letzten Test der Saison. Thilo Kehrer, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Jonas Hofmann und Florian Wirtz mussten allesamt auf der Bank Platz nehmen. Dafür starteten Robin Gosens, Marius Wolf, Leon Goretzka, İlkay Gündogan und Leroy Sané.

Doch auch diese Elf konnte nicht überzeugen - wie in den Spielen gegen die Ukraine und Polen ging zu wenig Torgefahr aus. Im Spielaufbau gab es viele unnötige Fehler. Ein ums andere Mal brachten die Kolumbianer die deutsche Abwehr in Verlegenheit. Die Gäste wirkten sicher und eingespielt - im Gegensatz zum deutschen Team, das mit Pfiffen vom Gelsenkirchener Publikum in die Kabine verabschiedet wurde.

Düstere Miene bei Hansi Flick

In der 54. Minute gelang Luis Díaz der Führungstreffer. Hansi Flick beobachtete die Szene mit düsterer Miene. Die deutschen Fans wirkten fassungslos - denn in der Folge zeigte das DFB-Team kaum eine Reaktion. Auch die Einwechslung von Niclas Füllkrug und die Umstellung auf ein 4-2-3-1-System brachten nicht den gewünschten Erfolg.

Zehn Minuten vor Schluss erzielte Juan Cuadrado per Elfmeter das 2;0 für Kolumbien. Joshua Kimmich, gerade ein paar Sekunden im Spiel, wurde am angelehnten Arm getroffen - eine strittige Entscheidung.