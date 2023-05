Deutschlands ältester Trabrennverein feiert Jubiläum

Am 19. Mai vor 150 Jahren ist der Zucht- und Trabrennverein Straubing 1873 e.V. gegründet worden. Der Club ist damit die älteste noch bestehende Trabrennvereinigung in Deutschland. Am Samstag, 20. Mai, wird der runde Geburtstag standesgemäß gefeiert – mit einem großen Jubiläums-Renntag.

Die ersten Rennen richtete der neu geschaffene Verein schon im Oktober seines Gründungsjahres aus. Ausgetragen wurden die ersten Pferderennen noch auf dem Hagen, dort wo auch das Gäubodenvolksfest veranstaltet wird. Seine erste eigene Rennbahn eröffnete der Verein dann im Jahr 1901 im Süden der Stadt.

Straubing als Zentrum der deutschen Traberszene

In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich Straubing zu einem der wichtigsten Zentren der deutschen Traberszene. Trotz aller Erfolge plagten den Club in seiner Geschichte aber immer wieder Geldsorgen. Mehrfach drohte dem Traditionsverein die Insolvenz, zuletzt im Jahr 2007.

Zu den berühmtesten Pferden, die aus Straubing stammen, zählt der Traberhengst Ejadon. Das Pferd wurde im rennbahneigenen Gestüt gezüchtet und sorgte zu Beginn der 50er-Jahre auf Rennbahnen in ganz Europa für Furore. Heute ist die Zufahrtstraße zur Straubinger Rennbahn nach dem Ausnahmehengst benannt.

Ganz im Zeichen des Vereinsjubiläums steht der Renntag am Samstag. Ab 12.30 Uhr stehen insgesamt elf Rennen auf dem Programm.