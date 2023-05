Eishockey: Erster Sieg im vierten WM-Spiel für Deutschland

NHL-Stürmer John-Jason Peterka (30. Minute), Alexander Ehl (32.), Kapitän Moritz Müller(38.), Jonas Müller (56.), Marcel Noebels (59.) und Nico Sturm (60.) erzielten die Treffer für de Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis. Nach den drei Niederlagen zum Auftakt gegen Schweden, Finnland und die USA muss Deutschland am Freitag (19.20 Uhr) gegen Österreich nachlegen, um sich für Viertelfinale qualifizieren zu können. Es folgen weitere Pflichtaufgaben gegen Ungarn am Sonntag und Frankreich am Dienstag.

Starkes zweites Drittel die Basis für den Sieg

Das erste Drittel war das bislang mit Abstand schwächste bei der ganzen WM. Deutschland spielte zunächst nervös, leistete sich etliche Fehlpässe im Aufbau und erzeugte kaum Torgefahr. Ein von Kapitän Müller ins eigene Netz abgefälschter Schuss von Matias Lassen (6.) rundete das Bild in negativer Hinsicht ab. Doch Deutschland kämpfte sich zurück in die Partie und brachte fortan auch deutlich mehr Schüsse auf das dänische Tor.

Im zweiten Drittel war Deutschland dann hoch überlegen und drehte verdient die Partie. 13:2 Torschüsse standen sinnbildlich für die hohe Überlegenheit, die sich auch in Toren niederschlug. Völlig unnötig war allerdings das zweite dänische Tor von Mathias Bau 22 Sekunden vor der Pausensirene (40.), das die Partie weiter spannend hielt.

Turbulente Schlussphase mit vier Toren

Im Schlussdrittel kam Dänemark tatsächlich noch zum Ausgleich durch Christian Wejse (56.) von den Pinguins Bremerhaven zum Ausgleich, doch ein Torwartfehler Dänemarks ermöglichte die direkte erneute deutsche Führung durch den Berliner Müller. In den turbulenten Schlussminutemn, in denen Dänemark den Torwart aus dem Spiel nahm und nich einmal alles versuchte, fielen schließlich noch drei Treffer, bis der 6:4-Endstand feststand.