BR24Sport: Pferd International - die Dressur im Livestream

Die Pferd International lockt Spitzen-Dressurreiter nach München-Riem. Frederic Wandres geht mit Duke of Britain auf den Parcour. Bei den Deutschen Meisterschaften 2022 in Balve gewann Frederic Wandres mit dem Hannoveraner seine erste DM-Medaille. Im November 2022 konnte das Erfolgsduo schließlich die vierte Etappe des FEI Dressage World Cup 2022/2023 Western European League mit der persönlichen Bestnote von 84,830 Prozent den Sieg sichern.

Lisa Müller und dreifacher Europameister am Start

Matthias Alexander Rath wagt sich mit Thiago, dem Sohn des weltberühmten Totilas, in die absolute Königsklasse. Auch zwei bayerische Reiter werden die weißblauen Farben in den 5*-Prüfungen vertreten: Lisa Müller tritt mit Deckhengst Gut Wettlkam’s D’Avie FRH an, während Raphael Netz sich mit Great Escape Camelot angekündigt hat. Der dreifache Europameister ist seit vielen Jahren bei Familie Werndl in Aubenhausen tätig.

BR24Sport überträgt die 5*-Dressur am Sonntag, 21. Mai, ab 13.50 Uhr im Livestream. Ihr Kommentator ist Christian Materna.