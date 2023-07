Deutscher Meister Florian Bremm: "Bedeutet mir sehr, sehr viel"

Der Sieg im 5.000-Meter-Lauf bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel am Sonntagabend war für den fränkischen Sportler Florian Bremm ein besonderer Höhepunkt, der noch lange nachhallt. Die Deutsche Meisterschaft bedeute ihm sehr, sehr viel, sagte der 22-Jährige im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Vor dem Finale war Bremm nicht unbedingt als Titelanwärter gehandelt wurde.

Das Herz in die Hand genommen

Der Sportler vom LSC Höchstadt/Aisch lag bei dem Rennen erst hinten und legte in einer fulminanten Schlussphase einen spannenden Schlusssprint hin. Über die 5.000 Meter lief Bremm zum Schluss allen davon und gewann mit 13:35,65 Minuten. Direkt danach stürzte er zu Boden – und da blieb er erstmal, atem- und auch ein bisschen fassungslos, über das was, was er da geschafft hatte. "Das ich das gewinne, hätte ich von vornherein nie gedacht", sagt er auch zwei Tage nach dem Rennen.

Große Emotionen, weil "man ja so viel in den Sport investiert"

Dementsprechend seien bei im danach die Emotionen herausgebrochen. Im Sportschau-Interview mit Claus Lufen nach dem Rennen kamen dem überwältigen Sieger die Tränen. "Weil man ja in den Sport so viel investiert, so viel auch hinnimmt. Dann kommt da viel aus einem raus, wenn es einem so viel bedeutet", sagt der frischgebackene Deutsche Meister.

Freigestellt für den Spitzensport

Der Polizist hat sich zuletzt drei Wochen lang in einem Höhentrainingslager vorbereitet. Es sei für ihn ein Privileg, dass er bei der bayerischen Polizei für den Spitzensport vom Dienst freigestellt gestellt werde, professionell trainieren und sich dann erholen könne. Doch am Sonntag herrschten trotz Vorbereitung besondere Bedingungen bei über 30 Grad. "Über die Hitze habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht“, sagt Bremm, der aus Colmberg im Landkreis Ansbach stammt.

Sportbegeisterte Familie im Rücken

Seine Begeisterung für Sport habe er von seiner Familie bekommen. Klettern, Mountainbike-Fahren und Skifahren gehörte für ihn immer dazu. Und seine ganze Familie würde begeistert Golf spielen. "Irgendwann habe ich mich dagegen entschieden, Golf zu spielen und habe mit der Leichtathletik angefangen."

Nach dem Rennen ist vor dem Rennen

Neben dem Sport habe er auch andere Interessen, erzählt der 22-Jährige. Er könne das Leben auch genießen. Zum Beispiel kocht er ganz gerne und unternimmt etwas mit Freunden. Bevor er aber richtig Pause machen kann, stehen ihm noch Wettkämpfe bevor: Am Samstag (15.07.2023) wird er in Belgien wieder beim 5.000-Meter-Lauf antreten.