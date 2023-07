Bayerische Leichtathleten überzeugen am Schlusstag der Finals

Großer Jubel bei den bayerischen Leichtathletinnen und Leichtathleten am Schlusstag der Finals. Alexandra Burghardt und Florian Bremm sicherten sich in ihren Disziplinen den deutschen Meistertitel. Christina Hering wurde über die 800 Meter Zweite.

Burghardt, die für den SV Wacker Burghausen startet, siegte am Ende im Stadion in Kassel in 23,36 Sekunden vor Lisa Nippgen aus Mannheim (23,37) und Denise Uphoff von der LG Stadtwerke München (23,40).

Bremm Deutscher Meister über 5000 Meter - Hering nur Zweite

Auch Florian Bremm durfte jubeln. Über die 5000 Meter lief der Mann vom LSC Höchstadt/Aisch allen davon und gewann am Ende die deutsche Meisterschaft in 13:35,65 Minuten vor Maximilian Thorwirth aus Düsseldorf (13:35,70) und dem Berliner Sam Parsons (13:37,99).

Enttäuschender lief es für Christina Hering, die inzwischen in Berlin lebt und trainert, aber weiterhin für die LG Stadtwerke München läuft. Die 28-Jährige verpasste den Meistertitel und musste sich Alina Ammann aus Essingen (2:01,42 Min) geschlagen geben. Hering selbst überquerte in 2:01,46 Min die Zielline. Dritte wurde Majtie Kolberg aus Bad Neuenahr-Ahrweiler (2:01,52).

Am Nachmittag hatte sich bereits die Wahl-Bambergerin Gina Lückenkemper ihren zweiten Deutsche Meistertitel in Kassel gesichert in der Staffel über 4x100 Meter.