Lückenkemper und Potye triumphieren bei den Finals

Gina Lückenkemper verteidigte ihren DM-Titel mühelos und sorgte für den Höhepunkt am ersten Tag der deutschen Meisterschaften in Kassel. Die Europameisterin, die in Bamberg lebt, krönte sich mühelos zur deutschen Meisterin über die 100 m und bestätigte sechs Wochen vor den Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August) mit der Siegerzeit von 11,03 Sekunden ihre gute Form.

Hochspringer Potye überzeugt mit 2,27 m

Auch Hochspringer Tobias Potye aus Aschheim gewann mit einer überzeugenden Vorstellung den Titel. Der Vize-Europameister stellte mit übersprungenen 2,27 m seine Saisonbestleistung ein. Mateusz Przybylko (Leverkusen), Europameister von 2018 und gemeinsam mit Potye Titelverteidiger, fehlte in Kassel verletzungsbedingt.

Erfolgreicher Tag für bayerische Athleten

Auch in den anderen Sportarten konnten bayerische Athleten überzeugen. Im Judo gewann der bayerische Verband im Mixed Wettbewerb. Beim Triathlon über die Sprintdistanz machte der Schongauer Simon Henseleit ein sehr gutes Rennen und wurde am Ende Dritter.

Beim Speedklettern erkämpfte sich der Augsburger Linus Bader den Vizemeistertitel. Die Bogenschützinnen aus dem Oberallgäu wurden Zweite im Mannschaftwettbewerb. Auch bei den Männern gab es Silber für die FSG Tacherting.