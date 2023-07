Gottesdienst als "Anstoß" zur neuen Spielzeit bei Greuther Fürth

Erstmals gibt es zur Saisoneröffnung der Spielvereinigung Greuther Fürth am Abend um 19 Uhr einen Stadion-Gottesdienst. Die Fürther starten damit unter dem Motto "ANSTOSS“ in die neue Fußball-Saison, teilt das Dekanat Fürth mit.

Integrative Kraft des Fußballs

Es handelt sich um einen ökumenischen Gottesdienst, vor dem auch Vertreter der jüdischen Gemeinde Fürth sowie der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion zu Wort kommen. "Wir freuen uns sehr auf den Saisoneröffnungsgottesdienst bei uns im Stadion und laden dazu alle Kleeblatt-Fans herzlich ein", so Kleeblatt Geschäftsführer Holger Schwiewagner: "Der Fußball hat eine integrative Kraft und das wünschen wir uns auch für den 'ANSTOSS' in die neue Saison."

Motto "ANSTOSS" passt für Glaube und Fußball

Der Fürther Dekan der evangelischen Kirche, Jörg Sichelstiehl, findet das Motto gut: "Bei jedem Anstoß klopft das Herz. Vor dem ersten in der neuen Saison erst recht – ein guter Augenblick für einen fröhlichen und geistlichen Anstoß“, so Sichelstiel. Zusammen mit seinem katholischen Kollegen André Hermany und der Pfarrerin Stefanie Schardien gestaltet er die Veranstaltung für alle Kleeblatt-Fans. Mit von der Partie ist auch Comedian und Präsident der SpVgg Greuther Fürth, Volker Heißmann.

Musikalische Untermalung, Gespräche und leibliches Wohl

Für Musik sorgen der Bezirksposaunenchor und der Gospelchor "Reaching Heaven". Der Gottesdienst beginnt um 19.00 Uhr auf der Tribüne im Sportpark Ronhof. Einlass ist ab 18.15 Uhr am Eingang Nord. Im Anschluss an den Stadion-Gottesdienst ist außerdem noch Zeit für Gespräche, Essen und Trinken, so das Dekanat Fürth in seiner Ankündigung