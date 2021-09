Derby-Wochenende für die Straubing Tigers

An diesem Wochenende stehen für die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga gleich zwei bayerische Derbys an. Am Freitag kommt der ERC Ingolstadt in das Eisstadion am Pulverturm, am Sonntag müssen die Tigers zum Tabellenführer nach München reisen.

Stürmer Elsner trifft auf Ex-Club

Sowohl die Straubing Tigers als auch der ERC Ingolstadt sind jeweils mit einem Sieg und einer Niederlage in diese Saison gestartet, der EHC Red Bull München kann bisher drei Siege in drei Spielen aufweisen. Straubings Trainer Tom Pokel erwartet zwei interessante und spannende Spiele. Personell muss der Coach am Freitag sicher auf Mario Zimmermann und Ian Scheid verzichten.

Für Tigers-Spieler David Elsner wird es heute ein Wiedersehen mit alten Bekannten geben: Der Stürmer spielte sechs Spielzeiten für die Ingolstädter Panther, bevor er zu Beginn dieser Saison nach Niederbayern wechselte.