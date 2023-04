Der FC Bayern sucht weiter nach einem gemeinsamen Rhythmus

Trotzig brüllten Thomas Müller und Joshua Kimmich "Deutscher Meister wird nur der FCB" nach dem 2:0-Sieg über Berlin in Richtung Münchner Südkurve. Ein Mantra, das in den vergangenen Jahren stete Gewissheit war, aber dessen Wahrheitsgehalt nun so unsicher ist wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Der 0:2-Sieg gegen Hertha BSC - oder vielmehr der überraschende Punktverlust von Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum - hat die Münchner wieder in die Position gebracht, aus eigener Kraft am Ende dieser Saison die Meisterschale auch ein elftes Mal in Folge in die Höhe zu stemmen.

Doch wer das Spiel gegen die Hertha verfolgt hat, der dürfte so seine Zweifel haben, ob die Mannschaft in ihrem aktuellen Zustand tatsächlich die Kraft hat, den schwierigen Saisonendspurt ohne weitere Ausrutscher überstehen zu können. "Unser Selbstvertrauen ist gerade nicht das allergrößte", sagte Thomas Tuchel nach dem Spiel bei DAZN und ließ dabei durchscheinen, dass auch bei den Münchnern etwas existiert, was es eigentlich in der Bayern-Kabine qua Klub-Motto nicht geben darf: Selbstzweifel.

Kein Rhythmus, keine gemeinsame Spielidee

Denn dafür hat diese Mannschaft schon zu viele Titel gewonnen, zu oft die Bundesliga dominiert, zu viele wichtige Spiele für sich entschieden. Doch gegen Hertha sah man auf dem Platz eine verunsicherte Mannschaft, die auch im achten Spiel unter Thomas Tuchel noch nicht ihren Rhythmus gefunden hat.

Spielfluss gab es beim Rekordmeister keinen. Die eingespielten Abläufe, das blinde Verständnis, bis zur 69. Minute vermisste man sie fast gänzlich. Dann schickte Joshua Kimmich einen Chip-Ball in Richtung Kumpel Serge Gnabry, der per Flugkopfball zum 1:0 verwandelte. Ansonsten sah man viele Ballverluste im Spielaufbau, so wie den von Kimmich in der fünften Minute: Ein Fehlpass auf fünf Meter, der Florian Niederlechner erreichte und die Bayern-Abwehr zum Wackeln brachte. Und auch den Rest der Partie spielte Bayern nur selten direkt, sondern verschob behäbig.

Der FC Bayern ist derzeit ein kopfloses Gebilde

Das Spiel der Münchner wirkt kopflos. Alte Leistungsträger wie die Doppelsechs Kimmich-Goretzka suchen seit Wochen ihre starke Form, mit der sie in der Vergangenheit eine der besten Schaltzentralen Europas gebildet hatten. Der jahrelange Leader Müller findet sich unter Tuchel in wichtigen Spielen auf der Bank wieder. Und Manuel Neuer kann nach seinem Skiunfall nur tatenlos zusehen.

Auffällig Impuls- und lautlos ergab sich der FC Bayern gegen Hertha seinem Schicksal. Kein sichtbares Aufbäumen, keine lauten Schreie, kein Anpeitschen. Dieser Sieg gegen den Tabellenletzten wurde nicht erzwungen. Dass die Zuspiele von Kimmich, anders als gegen Mainz oder Hoffenheim, den Mitspieler fanden, machte den Unterschied. Sonst erinnerte vieles auch an diese Spiele.