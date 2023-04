FC Bayern oder Dortmund - das Restprogramm im Titelrennen

Es war zuletzt im Frühjahr der Saison 2018/2019, als es an der Spitze der Bundesliga richtig eng war. Damals trennte die Bayern und Dortmund vor dem 29. Spieltag nur ein Punkt. Am Ende setzten sich die Bayern klar durch.

In dieser Saison könnte es anders kommen. Die Bayern gewannen zwar ihr Heimspiel gegen den BVB, ließen den Rivalen danach aber wieder vorbeiziehen. Das Meisterschaftsrennen ist offen, man duelliert sich jetzt im Fernduell.

Das Restprogramm des FC Bayern

Hertha BSC (H)

SV Werder Bremen (A)

FC Schalke 04 (H)

RB Leipzig (H)

1. FC Köln (A)

Das Restprogramm von Borussia Dortmund

VfL Bochum (A)

VfL Wolfsburg (H)

Borussia Mönchengladbach (H)

FC Augsburg (A)

1. FSV Mainz 05 (H)

Augsburg kann den Bayern helfen

Das schwerere Restprogramm wartet dabei mutmaßlich auf die Dortmunder. Beide Teams haben jeweils noch drei Heim- und zwei Auswärtspartien zu bestreiten. Während die Mannschaft von Trainer Edin Terzic noch nach Bochum und Augsburg muss und dazu auch noch die formstarken Mainzer und Wolfsburger zu Gast hat, wartet die größte Hürde für die Münchner wohl am 33. Spieltag zuhause gegen RB Leipzig. Erstens geht es für die Leipziger noch um die Teilnahme an der Champions League. Bei den letzten fünf Aufeinandertreffen trotzten die Sachsen dem Rekordmeister immerhin zweimal ein Unentschieden ab.

Pflichtsiege gegen Abstiegskandidaten eingeplant

Die Heimspiele gegen die Kellerkinder Hertha BSC und Schalke 04 sollten selbst für eine verunsicherte Bayern-Elf nicht mehr als eine Pflichtübung sein. Die Bilanz spricht eindeutig für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchels: Gegen beide Teams gab es in den letzten fünf Spielen fünf Siege.

Auswärts spielen die Bayern noch beim SV Werder Bremen und in Köln, die sich beide im gesicherten Mittelfeld befinden. Für beide Klubs dürfte es um nicht mehr viel gehen außer ums Prestige. Und auch wenn die Kölner den Bayern mit viel Laufstärke und Kampf im Januar ein 1:1 abtrotzten.

Unangenehme Auswärtsspiele für den BVB

Der BVB spielt am Freitag das kleine Revier-Derby in Bochum, wo sich die Dortmunder in den letzten Jahren immer schwertaten (nur ein Sieg aus den letzten drei Partien) Danach geht es daheim gegen Wolfsburg und Gladbach und auswärts gegen Augsburg.

Ausgerechnet die noch abstiegsgefährdeten bayerischen Schwaben könnten dem FC Bayern also zu Hilfe kommen. In der WWK-Arena tat sich der BVB in der Vergangenheit immer schwer. 2020 verlor man mit 0:2, 2022 musste man sich mit einem Punkt begnügen.

Davies und Schlotterbeck fallen aus

Das Momentum liegt aktuell eher bei Dortmund. Wichtige Spieler sind zurück und als Fehleinkäufe abgestempelte Spieler wie Donyell Malen zünden plötzlich. Nur bei Nationalspieler Nico Schlotterbeck zwickt es im Oberschenkel. Zuletzt hat ihn der erfahrene Mats Hummels aber gut vertreten.

Bei den Bayern stottert dagegen die Offensive und defensiv leistet man sich immer wieder Aussetzer. Auf der Verletztenliste stehen weiterhin Manuel Neuer und Lucas Hernandez, auch Alphonso Davies steht wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel nicht mehr zur Verfügung.