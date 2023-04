FC Bayern quält sich gegen Hertha an die Tabellenspitze

Der FC Bayern München ist wieder Tabellenführer. Das ist vielleicht das einzig Positive, was Bayern-Trainer Thomas Tuchel aus dem 2:0-Sieg über Hertha BSC Berlin mitnehmen kann. Denn seine Mannschaft zeigte erneut über weite Strecken eine uninspirierte Leistung. Gegen den Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga taten sich die Münchner lange schwer. Zwei Geistesblitze von Joshua Kimmich bereiteten die späten Treffer von Serge Gnabry (69. Minute) und Kingsley Coman vor (80.).

Mit Mané und Gnabry - ohne Gier und Tempo

Es war ein unerwartetes Geschenk, dass Borussia Dortmund dem FC Bayern am Freitagabend gemacht hatte. Mit dem 1:1 gegen den VfL Bochum ließ der BVB Punkte liegen und die Münchner hatte plötzlich wieder die Möglichkeit, die verlorene Tabellenspitze umgehend zurückzuerobern.

Für diese Aufgabe verzichtete Thomas Tuchel zunächst auf Thomas Müller und Leroy Sané. Dafür stand abermals Sadio Mané in der Startformation und sollte den Ausfall von Eric Maxim Choupo-Moting kompensieren. Die Münchner wirkten allerdings nicht, als hätten sie während dieser anderthalb Tage seit dem Dortmunder Punktverlust nicht die Größe der Chance verstanden, die sich ihnen da bot. Zwar setzte sich der FC Bayern früh in der Hälfte der abstiegsbedrohten Hertha fest. Doch fehlte es an Druck, Tempo, Aggressivität, Gier und vor allen Dingen an klaren Chancen. Kein Bayern-Spieler ging voran. Keiner zeigte sich annähernd in Topform.

0:0 - Pfiffe zur Halbzeit

Es dauerte bis zur 40. Minute, bis der FC Bayern den Ball zum ersten Mal gefährlich auf das Tor von der Hertha brachte. Serge Gnabry bekam den Ball vor die Füße und brachten aus gut sieben Metern einen druckvollen Ball in Richtung Berlins Schlussmann Oliver Christensen, der mit einem starken Reflex das 0:0 zur Pause festhielt (40.). Der Gang in die Kabine der Münchner Arena wurde von Pfiffen begleitet.

Mit frischem Personal wollte Tuchel eine Wende herbeiführen. Sané kam für Goretzka und wenig später Müller und Ryan Gravenberch für die extrem blassen Mané und Jamal Musiala. Doch von einem Aufbäumen, von Wille und auch von Chancen gegen den Tabellenletzten war weiter kaum etwas zu sehen.

Gnabrys Flugkopfball küsst Bayern wach

Es dauerte bis zur 69. Minute, bis auf dem Rasen die Erinnerung wach wurde, an den FC Bayern, der vor der Winterpause souverän durch die Bundesliga marschiert war und sich einen dicken Vorsprung im Meisterschaftskampf erspielt hatte. Kimmich setzte zu einem seiner berühmten Chip-Bälle an, die zuletzt so oft nur den leeren Raum, nicht aber den Mitspieler gefunden hatten. Doch diesmal stimmte das Timing und Gnabry hechtete in Richtung Ball und brachte sein Team per Flugkopfball wieder auf den Weg Richtung Meisterschale. Nicht nur den Führungskräften auf der Tribüne war die Erleichterung nach diesem 1:0 anzusehen.

Zweiter Kimmich-Geistesblitz entscheidet die Partie

Auch die Spieler wirkten ein wenig befreit. Die Kombination flossen leichtfüssiger, die Überzeugung spielte plötzlich wieder mit. Und so passte es ins Bild, dass Kapitän Kimmich ein zweiter Geistesblitz ereilte und er aus der tiefe des Raumes einen wunderschönen Pass auf den Fuß des durchstartenden Comans schickte. Der Franzose verarbeitete den Ball gut, konnte sich mit einer Finte freispielen und vollendete zum 2:0 (79.).

Das Spiel war damit gelaufen, die Tabellenführung gesichert. Kurz vor Schluss hatte Sané noch die Möglichkeit, auf 3:0 zu erhöhen, doch scheiterte freistehend aus fünf Metern an Christensen. Es wäre des Guten auch wirklich zu viel gewesen.