DEL: Straubing erspielt sich "Match-Puck" gegen Schwenningen

Im engsten der vier Viertelfinalduelle haben sich die Straubing Tigers den vielleicht entscheidenden Vorteil erarbeitet. In Spiel fünf der Best-of-seven-Serie siegten sie zuhause gegen die Schwenninger Wild Wings 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) und benötigen nun nur noch einen Sieg, um ins DEL-Halbfinale einzuziehen, wo der Gegner Eisbären Berlin heißen würde.

Sandro Schönberger (19.), JC Lipon (21.), und Cole Fonstad (31.) trafen für die Tigers, die zuhause am Pulverturm mit viel Energie zu Werke gingen und zumindest in den ersten beiden Dritteln ihren Heimvorteil nutzten. Denn im Schlussabschnitt kamen die Gäste dank zweier später Treffer noch einmal auf 2:3 heran. Am Donnerstag (19 Uhr) steigt Spiel sechs in Schwenningen. Im Falle einer Straubinger Niederlage fiele die Entscheidung in einem siebten Spiel wiederum in Straubing.

Tigers-Headcoach Tom Pokel: "Bin sehr stolz auf die Jungs"

"Ich denke, wir hatten das Spiel unter Kontrolle und haben im letzten Drittel zu entspannt gespielt. Plötzlich wurde es eng", analysierte Tigers-Headcoach Tom Pokel, der aber "sehr stolz" auf seine Mannschaft sei. Das konnte er auch, denn zumindest in den ersten 40 Minuten agierten die Straubinger sehr konzentriert und aggressiv.

Sollte das Team von Trainer Tom Pokel den vierten Sieg schaffen, käme es im Halbfinale zum Duell mit den Eisbären Berlin. Die Berliner schafften am Dienstag bereits durch ein 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) gegen die Adler Mannheim die Halbfinal-Qualifikation.