DEL: Bremerhaven schießt Ingolstadt aus den Play-offs

4:6, 3:4 in der Overtime, 3:4 in der Overtime - während der ERC Ingolstadt in den ersten drei Play-off-Partien zumindest aus Ergebnissicht noch einigermaßen Paroli bieten konnte, geriet das vierte Spiel zu einer Machtdemonstration der Gäste. 3:0 führte Bremerhaven schon souverän, erst gegen Ender durfte Ingolstadt auch nochmal ran und auf 1: 3 verürzen.

Pinguins Bremerhaven - der Top-Meisterschaftskandidat?

Die Fischtown Pinguins unterstrichen in ihrer achten DEL-Saison ihre Meisterschaftsambitionen. Die Vorrunde hatten sie mit 107 Punkten aus 52 Partien als souveräner Tabellenführer abgeschlossen. Die zweitplatzierten Eisbären Berlin hatten fünf Punkte Rückstand. Die Straubing Tigers als bestes bayerisches Team auf Platz drei beendeten die reguläre Saison 13 Punkte hinter den Pinguins.