DEL: Pre-Playoffs mit Nürnberg und Ingolstadt - so geht's weiter

Die Kölner Haie und die Adler Mannheim treffen ab Sonntag (10.03.) in den Pre-Playoffs entweder auf den ERC Ingolstadt oder die Nürnberg Ice Tigers. In maximal drei Partien am 10., 12. und nötigenfalls am 14. März spielen diese vier Teams, die nach der Hauptrunde die Ränge sieben bis zehn belegen, die letzten beiden Playoffteilnehmer aus. In welcher Konstellation, entscheidet sich in zwei direkten Duellen erst am 52. Spieltag an diesem Freitag.

Momentan hat Köln einen Punkt mehr als Mannheim auf dem Konto. Dahinter liegt Ingolstadt zwei Zähler vor Nürnberg. Aber: Die Haie empfangen die Adler ebenso im direkten Duell wie der ERC die Ice Tigers. Die Reihenfolge in der Tabelle kann sich - je nach Ausgang der Spiele - also noch ändern.

Sechs Playoffteilnehmer sind bereits fix

In den regulären Playoffs treffen die Sieger der beiden Pre-Playoffduelle später auf die beiden Erstplatzierten der Hauptrunde - die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven und die Eisbären Berlin. Neben den beiden Topteams stehen die Straubing Tigers, die Grizzlys Wolfsburg, Titelverteidiger EHC Red Bull München und das Überraschungsteam Schwenninger Wild Wings fix im Viertelfinale, das am 16. März beginnt.

Ebenfalls klar ist, dass die Augsburger Panther DEL-Letzter werden und sportlich abgestiegen sind. Ob die Schwaben allerdings wirklich den Weg in die DEL2 antreten müssen oder wie im Vorjahr doch noch in der Liga bleiben, hängt vom Ausgang der Playoffs in der DEL2 ab. Nur die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine haben eine DEL-Lizenz beantragt und wären aufstiegsberechtigt. Um das zu schaffen, müssten sie DEL2-Meister werden.