DEL: Nürnberg Ice Tigers gewinnen 5:3 gegen DEG

Die Nürnberg Ice Tigers haben am Freitagabend vor ausverkauftem Haus einen 5:3-Sieg gegen den direkten Verfolger Düsseldorfer EG gefeiert – und stehen damit sicher in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Zwei Spiele vor Schluss der Hauptrunde haben die Nürnberger den 10. Platz sicher und damit die Pre-Play-off-Runde vor sich.

Schnelle Führung im ersten Drittel

Von Anfang an entwickelte sich vor 7.672 Zuschauern eine packende Partie. Das Team von Tom Rowe zeigte von Beginn an einen starken Willen, viel Einsatz und Laufbereitschaft und ging in der 6. Minute durch Evan Barratt nach tollem Pass von Ian Scheid mit 1:0 in Führung. Doch schon in der 9. Minute glichen die Düsseldorfer durch einen Direktschuss von Brendan O’Donnell zum 1:1 aus. Nur zwei Minuten später erhöhten die Ice Tigers nach Vorarbeit von Daniel Schmölz und Tim Fleischer durch Ryan Stoa auf 2:1. Als für die DEG in der 15. Minute Kyle Cumiskey wegen Beinstellens auf der Strafbank saß, nutzten die Ice Tigers die Überzahl und erhöhten durch Tim Fleischer auf 3:1 (16. Minute)

Souveränes zweites Drittel

Genauso souverän und voller Selbstvertrauen wie das Team von Tom Rowe im ersten Drittel agierte, legte es auch im zweiten Drittel nach und bestimmte auch in Abschnitt 2 das Spiel. Zwar ließen die Nürnberger zwei Überzahlspiele ungenutzt, erhöhten aber durch einen Doppelschlag in der 38. und 39. Minute dennoch auf 5:1 durch Elis Hede und Dennis Lobach.

Düsseldorfer Fans heizten ihre Mannschaft an

Die ersten beiden Drittel gingen eindeutig an die Nürnberger, die es aber im dritten Drittel nochmal spannend machten, weil sie die Düsseldorfer immer besser ins Spiel kommen ließen. Gerade als der Gesang der Düsseldorfer Fans "Wir wollen euch kämpfen sehen" und "Wir haben die Schnauze voll" durch die volle Arena hallte, verkürzte die DEG in der 44. Minute durch Adam Payerl auf 2:5. Und nur vier Minuten später gelang Alexander Ehl unter dem Jubel der DEG-Anhänger das 3:5. (48. Minute).

Sichere Schlussphase für Ice Tigers

Nürnbergs Coach Tom Rowe nahm daraufhin sofort eine Auszeit – danach schafften es die Ice Tigers selbst wieder für Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu sorgen und die Zweikämpfe wieder ausgeglichener zu gestalten. Auch als Düsseldorfs Keeper Henrik Haukeland zwei Minuten vor Schluss zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis ging und Nürnbergs Verteidiger Constantin Braun 1:05 Minuten vor Schluss wegen Bandenchecks in die Kühlbox musste, ließen die Nürnberger nichts mehr anbrennen.

Einzug in die Pre-Play-offs geschafft

Am Ende holten die Nürnberger vor begeistertem Publikum einen verdienten Sieg, der ihnen nun die Pre-Play-offs garantiert. Der Gegner steht noch nicht fest. Zuvor müssen die Franken aber noch zwei Auswärtsspiele absolvieren: Am Sonntag (03.03.24, 14.00 Uhr) müssen sie nach Wolfsburg und am Freitag (08.03.24, 19.30 Uhr) beenden sie die Hauptrunde mit dem letzten Spiel in Ingolstadt.

Abschied für Reimer terminiert

Die anschließenden Pre-Play-offs werden Best of Three gespielt, die Termine sind für den 10., 12., und 14. März angesetzt. Während des Spiels wurde auch bekannt gegeben, dass das Abschiedsspiel für den Rekord-Ice Tigers Spieler, DEL-Rekordtorjäger, ehemaligen Nationalspieler und Olympia-Silbermedaillen-Gewinner Patrick Reimer nun terminiert ist: Es wird am 17. August 2024 in der Nürnberger Arena stattfinden. Reimer verfolgte das Spiel im Publikum.